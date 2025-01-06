AB’nin fakiri

Güney Kıbrıs’ta çalışan maaşlarının ortalamasının diğer AB üyesi ülkelerin çoğundan az olduğu, enflasyonun düşüşe geçmesine karşın alım gücünün düşmeye devam ettiği belirtildi.

Simerini gazetesi “Maaşların Değeri Uçtu Gitti – Her İki Kıbrıslıdan Biri Fakirlik Tehlikesi Grubunda” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’a ilişkin “Eurobarometre” ve Rum İstatistik Dairesi’nin ekonomik verilerini okuyucuya aktardı.

Gazete, “Eurobarometre” verilerine göre Güney Kıbrıs’ta çalışanların aldıkları net maaşın diğer AB ülkelerinin ortalamasının altında kaldığını, 2023 yılını kapsayan verilere göre yıllık net maaş miktarının AB ortalamasında 28 bin 217 Euro iken bu rakamın Güney Kıbrıs’ta 22 bin 913 Euro olduğunu aktardı.

Güney Kıbrıs’ın, alım gücü sıralamasında da AB ortalamasının altında kaldığını vurgulayan gazete, 1000 Euro olan asgari ücretin AB sıralamasında 13’üncü sırada yer aldığını belirtti.

Rum İstatistik Enstitüsü’nün 2023 verilerine göre ise Güney Kıbrıs’ta yaşayanların yüzde 49,9’u alt gelir grubunda yer alıyor.

Gazete, nüfusun yüzde 7,9’unun (72 bin 601 kişi) en üst düzey gelir, yüzde 11.9’unun (108 bin 977 kişi) üst düzey gelir, yüzde 30,3’ünün (277 bin 292) orta düzey gelir, yüzde 21.9’unun (200 bin 975) alt düzey gelir ve yüzde 13’ü (127 bin 236) fakirlik sınırı olmak üzere yüzde 28’lik (256 bin 951) bir kesimin ise en alt gelir düzeyinde olduklarını aktardı.

Aralık ayı enflasyon rakamının yüzde 2,6 olarak açıklandığını da hatırlatan gazete, enflasyon artış hızındaki düşüşün hissedilen pahalılığı azaltmadığını, çalışanların alım gücünün azalmaya devam ettiğini vurguladı.



Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2025, 09:53