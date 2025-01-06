Gel keyfim gel

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Glapsides Bölgesi’nde bir eve yılbaşı sabahı giren Veli Can Öztürk, içerisinde 10 bin TL para bulunan cüzdan ile 2 adet güneş gözlüğünü çaldı. Güvenlik kamerası incelemesi sonrası 4 gün sonra yakalanan zanlı, polise verdiği izahatta, konu parayı gece kulübünde harcadığını söyledi. Zanlı dün nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hasan Söker, zanlının, 1 Ocak 2025 tarihinde saat 06.00 sıralarında, Ç.S. isimli kadına ait olan, Glapsides Bölgesi’nde bulunan ikametgaha, kiler kısmından girerek, yatak odasında, sandalye üzerinde bulunan içerisinde 10 bin TL nakit paranın olduğu cüzdanı ve 2 adet güneş gözlüğünü sirkat ettiğini açıkladı.

Güvenlik kamerası incelemesi sonrası zanlının tespit edildiğini belirten polis, önceki gün Gazimağusa’da tespit edildiğini açıkladı. Sirkat edilen cüzdanın, içerisindeki 840 TL parayla bulunduğunu kaydetti. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Savcı Ahmet Özlemler’in sorusu üzerine polis, zanlının, konu parayı gece kulübünde harcadığına dair izahatta bulunduğunu ifade etti. Mahkeme, zanlının, 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.