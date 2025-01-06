Serdar ŞENGÜL
Başkent Lefkoşa dün kurulan Açık Pazar’da birçok sebze ve meyve fiyatında yükseliş vardı. Özellikle Domates ve salatalık 100 TL’den satışa sunulurken Yeşil Fasulye ve Kabağın fiyatı 150 TL’yi buldu. Kestane’de 250 TL’den satışa sunuldu. Fiyatlardan şikayetçi olduklarını söyleyen vatandaşlar, “Bu fiyatlar ile anca sandık ta hesaplaşacağız” ifadelerini kullandı.
Diyalog muhabirine açıklamada bulunan esnaf ise özellikle kabakta ki tehlikeye dikkat çekerek “Afrika’dan ülkemize gelen bir sinek türü kabak karpuz ve salatalığı tarlada çürütüyor” açıklamasında bulundu.
Pazardaki fiyatlar şu şekilde oldu:
FİYATLAR
Patlıcan 100 TL
Domates 100 TL
Salatalık 100 TL
Yeşil fasülye 150 TL
Kestane 250 TL
Armut 80 TL
Mandalina 40 TL
Mantar 170 TL
Biber 150 TL
Soğan 30 TL
Patates 70 TL
Pavuç 40 TL
Fiyatlar eşitlendi
Patlıcan, salatalık, domates ve biber açık pazarda kilosu 100 liradan satıldı
Serdar ŞENGÜL
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