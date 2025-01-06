Fiyatlar eşitlendi 

Serdar ŞENGÜL

Başkent Lefkoşa dün kurulan Açık Pazar’da birçok sebze ve meyve fiyatında yükseliş vardı. Özellikle Domates ve salatalık 100 TL’den satışa sunulurken Yeşil Fasulye ve Kabağın fiyatı 150 TL’yi buldu. Kestane’de 250 TL’den satışa sunuldu. Fiyatlardan şikayetçi olduklarını söyleyen vatandaşlar, “Bu fiyatlar ile anca sandık ta hesaplaşacağız” ifadelerini kullandı.

Diyalog muhabirine açıklamada bulunan esnaf ise özellikle kabakta ki tehlikeye dikkat çekerek “Afrika’dan ülkemize gelen bir sinek türü kabak karpuz ve salatalığı tarlada çürütüyor” açıklamasında bulundu.



Pazardaki fiyatlar şu şekilde oldu:

FİYATLAR

Patlıcan 100 TL

Domates 100 TL

Salatalık 100 TL

Yeşil fasülye 150 TL

Kestane 250 TL

Armut 80 TL

Mandalina 40 TL

Mantar 170 TL

Biber 150 TL

Soğan 30 TL

Patates 70 TL

Pavuç 40 TL