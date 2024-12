2024’ün unutulmaz olayları ve 2025’ten beklentiler

Röportaj: Eylül UZEL

Sibel Siber: Ülkemizde üzüldüğümüz ve utandığımız bir yıl oldu

Meclis Başkanlığı ve Başbakanlık görevlerinde bulunan Dr. Sibel Siber, 2024 yılını değerlendirirken “Ülkemiz açısından üzüldüğümüz, utandığımız, öfkelendiğimiz bir yıl oldu” dedi. Dışişleri eski Bakanlarından Kutlay Erk de, 2024’te yaşanan olumsuzlukların siyasi iradenin zayıflığı, rüşvet, yolsuzluk ve usulsüzlük olayları olduğunu söyledi. Siber 2025 yılı için dileklerini Diyalog aracılığıyla iletti.

Soru: 2024 yılında özellikle ülke sorunları açısından sizi üzen ve memnun eden gelişmeler nelerdir?..

Sibel Siber: 2024 yılı, bana göre ülkemizde üzüldüğümüz, utandığımız, öfkelendiğimiz olayların yani olumsuzlukların daha çok yaşandığı bir yıl oldu. Siyasi iktidarın, ülke sorunlarına çözüm üretebileceğine dair derin bir inançsızlık hakim oldu. Devlet otoritesinin zafiyetini her alanda hissettiğimiz, güvensizliğimizin arttığı bir yıl yaşandı. Devlet kurumlarının itibar kaybının tavan yaptığı, adalete inancın zayıfladığı bir yıl geçti. Ülkede her alanda denetimsizliğin yanında denetimsiz nüfus artışı, gerek sağlık, gerek eğitim, gerekse yol güvenliğine olumsuz yansıdı. Trafikte çok fazla can kaybı yaşadık.

Suçlarda artış yaşandı

2024 yılında basına yansıyan usulsüzlük, yolsuzluk, suç haberlerinin geçmiş yıllarla kıyaslandığında çok fazla olduğunu söyleyebilirim. Siyasetin bu denli itibar kaybettiği bir yıl hatırlamıyorum. Meclis Başkanlığı seçim süreci de siyasi tarihin utanç sayfaları olarak 2024 yılına damga vurdu. Kurumsallaşmamış ve konusunda uzman insan kaynaklarından katkı alma kültürü de olmayan bu yapı ile yaşamın her alanı, özellikle ekonomi de büyük zarar gördü.

Savaşlar endişe veriyor

Dünyaya bakarsak, 2024 yine dünyada savaşların, gözyaşının kayıpların yılı oldu. Gazze’de yaşanan insanlık dışı vahşet, katliamlar, çocukların, kadınların, sivillerin çektiği acılar, bu yılın en büyük utancı, en büyük kederi olarak hafızalarda yer aldı… 2024, Uluslararası adalete olan inancın sarsıldığı, güçlünün hep haklı olduğu algısının egemen olduğu bir yıl oldu ne yazık ki.

Gençlerin başarısı sevindirdi

Sporcularımızın, sanatçılarımızın uluslararası alanda gösterdiği başarılar bizleri gururlandırdı. Keşke 2024 yılı, ülkemizle dair, yaşamımızın kalitesi artıran güzel icraatlar ve olumlu gelişmeler ile anılarımızda yer alsaydı. Kendim için bir şey söyleyecek olursam, 2024 yılında çok önem verdiğim toplumsal belleğimize bir katkı yapabilmenin gurunu yaşadım. “Kıbrıs’ta Jön Türk Hareketi- Kardeş Ocağı Kulübü” kitabımı halkımızla buluşturma ve kitaba gösterilen yoğun ilgi, 2024 yılının beni memnun eden olaylarındandır.

Çözüm herkesin arzusu

Soru: 2025’ten beklentileriniz nelerdir?. Ülke yöneticilerinin hangi konulara öncelik vermesini istiyorsunuz?..

Sibel Siber: 2025 hangi olaylara gebe bilinmemekle birlikte, umudumuz bölgemizde olumlu gelişmelere kapı açmasıdır. Ait olduğumuz coğrafya hep kanayan bir kazan. Yılın son ayında Suriye’de meydana gelen gelişmelerin, Esad rejiminin sonu ile birlikte bölgede değişecek olan dinamiklerin bizi nasıl etkileyeceğini merak ediyoruz. Umarım, 2025 yılı sevinçle paylaşacağımız güzel olaylara gebe olsun. Kıbrıs sorununun çözümü her Kıbrıslı Türk’ün arzusudur. Bununla birlikte seçmen bilincinin yükseldiği ve ülkeyi, toplumu merkeze koyan siyasi anlayışın egemen olduğu bir yapının gelmesini çok arzu ederim. Ülke kaynaklarının, iyi bir yönetim anlayışıyla bu ülke insanının refah düzeyini yukarıya çekebileceğine inandığım için 2025 yılına yine umutla bakıyorum.

Kutlay Erk: Yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvetin arttığı bir yıl oldu

Dışişleri eski Bakanlarından, işadamı Kutlay Erk, 2024 yılını değerlendirirken, olumsuzlukların ilk sırasında siyasi iradenin yanı sıra rüşvet, yolsuzluk ve usulsüzlük olaylarına değindi. Erk, 2025 yılında beklentilerini da anlattı.

Soru: 2024 yılında özellikle ülke sorunları açısından sizi üzen ve memnun eden gelişmeler nelerdir?..

Kutlay Erk: KKTC’nin 2024 yılı siyasi güç zehirlenmesinden muzdarip yöneten siyaset unsurlarının ve türevlerinin yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet ve siyasi kokuşmuşluk söylentilerinin çok artması; halka itibarlarının olmaması

İlaç-reçete skandalı, yenidoğan bebek zehirlenmeleri, bazı üniversitelerin sahte diploma satması; üst düzey kişilerin bile alması…

Emlak ve turizm sektörlerine GKRY’nin başlattığı hukuki-siyasi saldırılar, tutuklamalar.

Ekonomik çöküş, yurttaşın satın-alma gücünün erimesi.

Narenciyenin dalında, harnubun ambarda kalması; patates ihracatçısı KKTC’nin hastalıklı patates ithal etmesi.

Nüfustaki acayip artış, bozulan demografik yapı; artan nüfusa yetmeyen altyapı, hastane, okul.

Hırsızların, katillerin, uyuşturucu tacirlerinin, kaçakçıların ülkeye rahatça doluşması; iç güvenliğin yitmesi.

İnsan ve uyuşturucu ticareti, kara para aklamanın sürdürülmesi.

Sık ve uzun elektrik kesintileri, sokak aydınlatmalarının çalışmaması.

Yeşil hattaki geçiş kapılarının yetersizliğinin aşılamaması.

Meclis Başkanı seçiminde yaşanan rezaletler, çiğnen demokrasi

İsias davasının uzaması, sanıklara bilinçli kast suçlamasının henüz yapılmaması

Tüm bu olaylarda ceza alan henüz olmaması; yargı sürecinin donukta kalması…

Memnun eden gelişmeler

Ankara ve New York ziyaretleri ile Erhürman’ın uluslararası siyasette Kıbrıslı Türklerin lider boşluğunu doldurması.

Kıbrıs sorununa çözüm için gayri resmi görüşmeleri başlatan Guterres’in resmi görüşmeler için inisiyatif alması.

Meclis içinde CTP’nin, dışarda da sendikalarla STÖ’lerin kararlı ve doğru muhalefetinin geleceğe dair umutları güçlendirmesi.

İsias davasında farklı sosyal-siyasal aidiyetteki insanlarımızın dayanışması .

Soru: 2025’ten beklentileriniz nelerdir?. Ülke yöneticilerinin hangi konulara öncelik vermesini istiyorsunuz?..

Kutlay Erk: Erken genel seçim olması, CTP’nin meclis çoğunluğunu kazanması.

Erhürman’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi.

Kıbrıs sorunu çözüm sürecinin sonuç odaklı olarak başlaması.

Siyasette hesap verilebilirlik, şeffaflık uygulanması; usulsüzlük, yolsuzluk, kaçakçılık, kara para aklama olaylarının sonlanması, bulaşanların yargılanması.

Ekonomik sorunların azalması, iç güvenliğin sağlanması.

Nüfus sayımı yapılması, yeni vatandaşlıkta frene basılması.

Yeni geçiş kapılarının açılması.

İsias davasında mahkemenin olası kast kararını vermesi.

Tüm yolların gece aydınlatılması.

****

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2024, 09:51