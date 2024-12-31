İki üzen veda

Hüseyin ÇİÇEK

Güzelyurt’a bağlı Akçay köyü sakinlerinden 40 yaşındaki Hüseyin Çangar ile Gazimağusa’da 44 yaşındaki matematik öğretmeni Züleyha Mutlu hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk babası Çangar’ın zamansız vedası sevenlerini yasa boğdu.

Bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Çangar’ın bugün son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi. Aile yakınlardan alınan bilgiye göre; Çangar, bugün Akçay Akif Hoca Cami’sinde kılınacak cenaze namazından sonra Akçay Hayrettin Seheroğlu Kabristanlığı’na defnedilecek.

4 yıl mücadele etti

Matematik öğretmeni Züleyha Mutlu’nun ise son 4 yıldır tedavi gördüğü, dün sabah hayata veda ettiği belirtildi.

Gazimağusa’da 20 yıl önce öğretmenlik görevine başlayan Züleyha Mutlu’nun zamansız ölümü, ailesi, yakınları ve öğrencilerini yasa boğdu. Züleyha Mutlu’nun bugün öğle namazının ardından Gazimağusa’da defnedileceği açıklandı.

