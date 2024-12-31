Endişe verici

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a bir iş insanını vurmaya gelen bir tetikçi daha amacına ulaşamadan Girne Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yakalandı.

Geçit Yok Operasyonu kapsamında tutuklanan 35 yaşındaki Ü.S.’nin (E) üzerinde bir adet silah ve 6 mermi ele geçirildiği belirtildi.

Böylelikle son 5 ayda ülkeye suikast işlemeye gelen 5 tetikçiden 4’ü amacına ulaşmadan Girne ÇÖŞ ekipleri tarafından bertaraf edilirken, biri Lefkoşa’da Prenses Gece Kulübünü kurşunladıktan sonra kaçtı.

Polis, Girne’de dün tutuklanan Ü.S. ile ilgili açıklama yaptı.

Polisten yapılan açıklamaya göre; 30 Aralık 2024 tarihinde, saat 12.30 sıralarında, Girne’de Sedat Simavi Caddesi üzerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ve Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirlikleri ekipleri tarafından koordineli bir şekilde gerçekleştirilen Geçit Yok Operasyonu kapsamında, Ü.S.'nin tasarrufunda; bir adet tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 6 adet canlı mermi ele geçirildi. Operasyon kapsamında söz Ü.S. tutuklandı. Zanlının bugün mahkemeye çıkarılacağı belirtilirken, 2024 yılı Ağustos-Aralık ayları içerisinde ülkeye gönderilen ancak amacına ulaşamadan yakalanan tetikçi sayısı 4 oldu.

Dayı’nın adamları

Girne’de 14 Ağustos 2024 tarihinde trafik kontrolü esnasında durdurulan araçta 9mm çapında Avusturya yapımı Glock marka tabanca ve 12 adet 9 mm çapında canlı mermi ele geçirilmişti.

Araçta bulunan Mustafa Özmen ve Vural Allahverdi tutuklanmıştı. Yapılan soruşturma sonucu Vural Allahverdi’nin 8 Ağustos, Mustafa Özmen’in 14 Ağustos’ta bir iş insanını vurmak için ülkeye geldikleri tespit edilmişti.

Zanlılar Dayı lakaplı bir şahsın azmettirdiği ve ülkeye gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Soruşturmanın ardından iki zanlı yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

Kasım’da bir kişi daha geldi

Polis, 27 Kasım 2024 tarihinde Girne'de Atatürk Caddesinde faaliyet gösteren bir kafenin ön kısmında bulunan çiçek saksısı içerisinde bir adet 9 mm çapında tabanca ve şarjör içerisinde 9 adet 9 mm çapında canlı mermi ele geçirmişti. Tabanca ve mermilerin Mehmet Can Sarı'nın bıraktığının tespit edilmesi üzerine zanlı kaldığı otelde yakalanmıştı. Zanlının kaldığı odada da bir silah, 20 mermi ele geçirilmişti.

Polis, yapılan soruşturma neticesinde; zanlının KKTC'deki bir iş adamını vurmak için KKTC'ye geldiğini açıklamıştı.

Prenses’e 4 el ateş

Lefkoşa’da 22 Aralık 2024 tarihinde saat 20.00 sıralarında ise Türkiye’den gelen bir tetikçi, Alayköy bölgesinde faaliyet gösteren Prenses isimli gece kulübünün ana giriş kapısına 4 el ateş ettikten sonra kaçmıştı. Polis, tetikçinin 21 Aralık gecesini 22 Aralık’a bağlayan saat 00.10 sıralarında Ercan’dan ülkeye giriş yaptığını, 22 Aralık gecesi saat 21.00 sıralarında çıkış yaptığını belirlediklerini açıklamıştı.