Suna ERDEN

Hükümetin yeni yılda aralarında temel tüketim maddelerinin de bulunduğu çok sayıda ürünün Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarını artıracağı yönündeki haberler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İddiaya göre; makarna, bulgur, pirinç, et, süt, tavuk, yumurta, yaş sebze gibi temel tüketim maddelerine ek vergiler geliyor. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, hükümetin bu kararını ‘ekonomik intihar’ olarak nitelerken, ilk sert tepki Restoran İşletmecileri Birliği’nden (Res-Bir) geldi.

Rest-Bir’in “Hükümete sert uyarımızdır” başlıklı açıklamasında “KDV artış kararı toplumun ekonomik varlığına ve işletmelerin sürdürülebilirliğine açık bir saldırıdır” denilerek, halkın ve işletmelerin sırtına bu kadar ağır bir yük bindirmesinin ekonomik akıldan ve vicdandan uzak olduğu belirtildi.

Res-Bir’in açıklaması şöyle:

“Restoran ve hizmet sektörü olarak, yıllardır artan maliyetler, döviz krizleri ve yüksek elektrik faturalarıyla mücadele ediyoruz. Ancak hükümetin bu yeni KDV artışı kararı, sektörü tam anlamıyla uçuruma sürüklemektedir. Temel girdilerimize ek, satışlarımızda %5 veya daha yüksek bir vergi artışı uygulanması, bu sektörün ayakta kalmasını imkânsız hale getirecektir. Halkın temel ihtiyaçlarının bile lüks haline getirildiği bir ekonomik model sürdürülemez!

Bu kararların doğuracağı vahim sonuçlar:

1. Halkın yoksullaşması: Artan KDV, temel gıda ürünlerinden hijyen malzemelerine kadar her şeyin fiyatını yükseltecek ve halkın alım gücünü tamamen bitirecektir.

2. Turizmin çöküşü: Rum kesiminden gelen turistler ve burada yaşayan yabancılar, hayat pahalılığı ve ekonomik istikrarsızlık nedeniyle ülkeyi terk etmeye başlamıştır. Hükümet, turizm sektörünü bitirme konusunda ısrarcı mıdır?

3. Sektörün iflası: Restoran, kafe, pastane ve diğer hizmet sektörü işletmeleri, bu vergi artışlarını kaldıramaz. İşletmeler kapanacak, işsizlik artacak ve ekonomi tamamen daralacaktır.

Hükümete açıkça sesleniyoruz:

Bu kararlar ekonomik vizyonsuzluğun ve halktan kopukluğun açık bir göstergesidir. KDV artışları derhal geri çekilmelidir! Hükümetin bütçe açığını kapatmak için seçtiği bu yöntem, halkı açlığa, sektörü ise iflasa sürüklemektir. Bu kararlar, sadece enflasyonu artırmakla kalmaz, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik geleceğini karanlığa mahkûm eder.

Eğer bu adımlar geri çekilmezse, bu hükümet halktan ve sektörden gelen öfkenin altında kalacaktır. Hangi akıl, temel gıda ürünlerine ve hizmetlere böyle fahiş vergiler koyar? Bu kararlar, beceriksizliğin ve plansızlığın açık bir itirafıdır!”

Şenkul da uyardı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da hükümeti bu karardan geri adım atmaya çağırdı. Şenkul şunları kaydetti:

“Dolaylı vergilerin yüksekliği hem vergi adaletsizliğine hem de devlet eliyle piyasanın pahalılaşmasına (Enflasyon) sebep olur. Hükümetimiz ‘2025’te piyasayı ucuzlatacağız’ diyor ama başta temel tüketim maddeleri olmak üzere iğneden ipliğe birçok ürünün KDV’si artırıldı.

Maliyenin önümüzdeki yıl öngörülen büyük bütçe açığını bu yolla kapatma girişimi ekonomik intihardır.

Sayın Başbakana çağrım bu kararı lütfen tekrar gözden geçirip iptal ettirmesidir.”

KDV’si artırılan ürünler:

CTP Milletvekili Devrim Barçın, KDV’si artan ürünleri şöyle sıraladı: