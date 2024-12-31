Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldıkları evde yapılan aramada uyuşturucu bulunarak tutuklanan Nijerya uyruklu B.C.W. (E-24) ve E.M.B. (K-24) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün “Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarrufu” suçlamasıyla Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

İkisi de üniversite öğrencisi olan zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı. Duruşmada soruşturmanın devam ettiği, zanlılara uyuşturucu temin eden şahısların arandığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 20 Aralık 2024 tarihinde Lefkoşa’da sokakta yürürken şüpheli görülen B.C.W.E’nin yaşadığı , E.M.B’nin ise misafir olarak bulunduğu evde yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu kaydetti.

Polis, tutuklanan zanlılardan B.C.W.E’nin uyuşturucuyu aynı gün aranan bir şahıstan aldığını söylediğini aktardı. Polis memuru, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 9 gün ek süre alındığını, bu süre zarfında uyuşturucu maddenin analize, zanlıların cep telefonlarının da DATA incelemesine gönderildiğini söyledi.

Polis, analiz sonuçlarının çıktığını ifade ederken, soruşturma kapsamında birçok kamera görüntüsü incelendiğini de kaydetti.

Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirtti.

Her iki zanlıya da yazılı dava tebliğ edildiğini belirten polis, B.C.W.E’nin suçlamaları kabul ettiğini, E.M.B’nin ise suçlamaları reddettiğini mahkemeye aktardı.

İki zanlının da aktif üniversite öğrencisi olduğunu söyleyen polis, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. Polis, mesele ile ilgili soruşturmanın devam edeceğini, zanlılara uyuşturucu veren şahsın arandığını, ayrıca cep telefonu incelemesi sonucu ortaya çıkabilecek yeni olguların araştırılacağını kaydetti.

Mahkeme, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 40’ar bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı birer kefilin 200’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polisi ispat-ı vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

