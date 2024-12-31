Deport edilecek

Kuzey Kıbrıs’ta 2024 yılı Ekim ayından bu yana ikamet izinsiz yakalanan şahıslar direkt ihraç ediliyor. Yeni uygulamayla yargı süreci olmadan şahıslar, en geç bir hafta içerisinde ülkelerine gönderilirken, bu uygulamadan önce tutuklanan ve yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Bangladeş uyruklu Ahmet Raju hakkındaki dava karara açıklandı.

KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan yargılanan sanık, 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde görüşülen duruşmada sanıkla ilgili olgular aktarıldı. Sanığın 30 günlük ön izinle ülkeye giriş yaptığı, çalışma izni iptal edilmesine rağmen yasal işlem yapmadığı belirtildi.

Kararı okuyan yargıç, sanığın 18 Ekim 2024 tarihinde Alayköy Sanayi bölgesinde devriye gezen ekipler tarafından tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Yargıç, yaya olarak yürürken tespit edilen sanığın yapılan muhaceret kontrolünde çalışma izninin 20 Ağustos 2024 tarihinde iptal edildiğinin belirlendiğini açıkladı.

Yargıç, sanığın 20 Ağustos 2024 tarihinden yakalandığı güne değin 58 gün ülkede kaçak yaşadığını söyledi.

Kaza mahkemesi yargıcı, yapılan araştırma sonucu sanığın 30 günlük ön izinle ülkeye giriş yaptığını, çalışma izni iptal edilmesine rağmen yasal işlem yapmadığını belirtti.

Yargıç, KKTC’de ikamet izinsiz bulunmak suçunun 6 aya kadar hapis cezası öngördüğünü belirterek, sanığı 2 ay hapse mahkum ettiğini açıkladı.

