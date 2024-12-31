Hayali bile güzel

Ömer KADİROĞLU

KKTC Devlet Piyangosu yılbaşı özel çekilişinde 6 milyon lira, Milli Piyango ise 600 milyon lira ikramiye verecek.

Devlet Piyangosu 300, Milli Piyango biletleri ise; tam 650, yarım 350, çeyrek 180 liradan satılıyor. Bilet bayileri en fazla Devlet Piyangosu bileti sattıklarını söylerken, ekonomik kriz ve pahalılık karşısında bunalan vatandaşlar, umudunu büyük ikramiyeye bağladı. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, büyük ikramiye çıkması halinde ilk iş olarak ev alacaklarını söyledi.

Ne dediler…?

Murat Yayman (Biletçi)

“Bilet satışları geçtiğimiz yıla kıyasla durgun gidiyor. 13’üncü maaşların geç ödenmesinden dolayı satışlarımız biraz yavaşladı. Erken ödenmiş olsaydı daha iyi bir satış olacaktı. 6 milyon iyi para ve insanlar gelip bilet alıyor. Türkiye özelleştirildikten sonra satışları azaldı. KKTC Devlet Piyangosu 300 liradan satılıyor. Milli Piyango tam bilet 650 lira, yarım bilet 350 ,çeyrek bilet ise180 TL’den satılıyor ve 600 milyon TL veriyor.”

Hüseyin Önalp (Biletçi)

“Piyango bileti satıyorum ve satışlarımız iyi gidiyor. Vatandaşlar daha çok güvendiği için Devlet Piyangosunu tercih ediyor. Bu yılbaşı Türkiye 600 milyon lira, KKTC piyangosu ise 6 milyon TL veriyor ve buna rağmen devlet piyangosu tercih ediliyor. Ben bilet satıyorum ancak ben de bilet satın alarak şansımı deniyorum. Büyük ikramiye bana çıkarsa bankaya atar faizini kullanırım.”

Kemal Bodur

“Yılbaşı piyango bileti aldım. Olmaz olmaz dedim ancak yine de hem devlet piyangosunu hem de milli piyango aldım. Bu güne kadar piyango biletlerinden herhangi bir ikramiye kazanmadım ancak bir umut alıyorum. Yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanmam halinde kendime bir ev alacağım.”

Hüseyin Büyükoğlu

“Yılbaşı özel çekilişi için 10 adet devlet piyangosu aldım. Daha önce piyango biletlerinden küçük miktarlarda ikramiyeler kazanmıştım. Bu kez büyük ikramiyeyi kazanırsam Hamitköy’e bir okul daha yaptırırım.”

Hasan Bozat

“Hem devlet piyangosu hem de milli piyango biletlerinden aldım. Daha önce piyangodan para kazandım. Bu defa da kazanırsam artık bundan sonra çocuklarıma vereceğim ben parayı ne yapayım ki?”

Akın Çorba

“Yılbaşı özel çekilişi biletlerinden bir tane aldım. Bilet olarak KKTC’nin Devlet Piyangosuna daha çok güvendiğim için onu tercih etti. Bir devlette 6 milyon insana iyi bir yaşam sunmuyorsa ona büyük ikramiye diyemeyiz. Büyük ikramiye bana çıkarsa ne yapacağım diye hiç düşünmedim önce çıksın sonra ne yapacağıma karar veririm. Daha önce piyangodan hiç para kazanmadım ancak daima kapıyı açık bırakmakta fayda var diyerek yine de alıyoruz.”

Ecevit Bolu

“Yılbaşı piyango biletlerinden 10 tane aldım. Hem devlet piyangosu hem de milli piyango biletlerinden satın aldım. Daha önce piyangodan hiç para kazanmadım ancak bir umut almaya devan ediyorum. Büyük ikramiye bana çıkarsa bankaya atıp ihtiyaç oldukça kullanmayı tercih edeceğim.”

Afet Aksakallı

“Yılbaşı piyango biletlerinden aldım. Bilet olarak devlet piyangosunu tercih ettim. Daha önce piyango biletinden ikramiye kazanmadım ancak bir umut aldım. 6 milyon bana çıkarsa ilk önceliğim hayvanlar sonrasında da çocuklar ve kadınlar olur. Daha sonra ise kendime bir ev alacağım. Bugün bir ev almak bir düğün yapıp bir gelecek kurmak hayal oldu. Dolayısı ile önceliğim hayvanlar sonrasında çocuklar ve kadınlar son olarak da kendime bir ev alırdım.”

Mehmet Çokurlar

“Yılbaşı piyango biletlerinden aldım ve bilet olarak devlet piyangosunu tercih ettim. Devlet piyangosu hem çıkma olasılığı daha yüksek olduğu için aldım. Devlet piyangosu 6 milyon veriyor ve bana çıkarsa sadece bir ev alacağım. Bazıları bana çıkarsa fakir doyuracağım, ihtiyaçlı insanlara vereceğim diyor böyle sanki yukarıyı bağlamaya çalışıyor gibi ancak ben net söylüyorum bana çıkarsa ben kendime bir ev alacağım.”

Orhan Paltacıgil

“Yılbaşı piyango biletlerinden aldım ve KKTC Devlet Piyangosundan aldım. Bu piyangoda hem daha yüksek çıkma olasılığı var hem de KKTC sporuna bir katkı olsun diye Devlet Piyangosu aldım. Devlet piyangosu yılbaşı özel çekilişinde verilen 6 milyon bana çıkarsa ailemde ihtiyaçlı olanlara ve arkadaşlarımdan ihtiyaçlı olanlara destek olacağım. Benim evim barkım var o nedenle ihtiyacı olan tanıdıklarıma da destek olurum.”

Şenol Paşa

“Yılbaşı piyango biletlerinden aldım ve bilet olarak Devlet Piyangosu biletlerini tercih ettim. 30 yıldır Londra’da yaşıyorum ve eğer büyük ikramiye bana çıkarsa memleketime gelip buraya yerleşeceğim. Daha önce hiç kazanmadım sadece geçen yıl bir rakam ile kaçırdım ve sadece 5 bin TL teselli ikramiye aldım hepsi bu.”

Sonuç Özçetiner

“Yılbaşı piyango biletlerinden Devlet Piyangosu aldım. Daha garanti gördüğüm için devlet piyangosu aldım ancak daha önce hiç piyangodan para kazanmadım. Bir umut alıyorum. Devlet Piyangosunun verdiği 6 milyon bana çıkarsa kendime bir ev alacağım.”