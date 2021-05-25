22 yaşında 12 sabıka

Suna ERDEN

Girne’de bally çektikten sonra yarı çıplak sokağa çıkarak, çevreye rahatsızlık veren Yusuf Mert Altıncık, şikayet üzerine olay yerine giden polis memurlarını darp etti.

Görevli polisi iterek darp eden zanlı gözaltına alınarak hücreye yerleştirildi. Soruşturma amaçlı bir gündür poliste tutuklu bulunan zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada 22 yaşındaki zanlının 12 sabıkası olduğu açıklandı.

Ayrıca zanlının 28 Mayıs 2021’de cezaevinden tahliye olduğu kaydedildi.



Duruşmada iddiaları aktaran polis memuru, zanlının 21 Mayıs 2021 tarihinde Girne’de bally etkisi altında yarı çıplak bir vaziyette bağırıp çağırıp çevreye rahatsızlık verdiğini söyledi.Polis, zanlının şikâyet üzerine olay yerine giden görevli memurlardan M.Y.’yi iterek darp edip, görevinden men ettiğini açıkladı.Zanlının suçüstü tutuklandığını kaydeden polis, benzer suçlardan 12 sabıkası olduğunu söyledi.Polis, zanlının son olarak 18 Mayıs’ta cezaevinden tahliye olduğunu belirterek, teminat talep etti.Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve zanlının 100 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.