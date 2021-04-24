Suç ortağı aranıyor

Suna ERDEN

Girne’de narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda evinin bahçesine uyuşturucu gömdüğü tespit edilen Mert Eker hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarılırken, suçla bağlantılı bir kişinin arandığı açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, önceki gün alınan bir ihbar üzerine saat 12.30 sıralarında Girne’de Zeytinlik bölgesinde bulunan zanlının üzerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada zanlının cebinde 2 gram hintkeneviri bulduklarını ifade etti. Polis memuru, zanlının cüzdanında ise uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 230 Euro, 573 ABD Doları ve 6 bin 600 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti.



Daha sonra zanlının Karaoğlanoğlu bölgesindeki evinde arama yaptıklarını kaydeden polis, 4 ayrı naylon içerisinde bahçeye gömülü 122 gram uyuşturucu madde ele geçirdiklerini açıkladı. Polis, zanlının tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını belirtti.Zanlının ifade verdiğini, aranan bir şahıs olduğunu kaydeden polis, ayrıca ele geçirilen hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin analiz için Devlet Kimya Laboratuvarına gönderildiğini söyledi. Polis, analiz sonuçlarının beklendiğini, suçla bağlantılı aranan bir şahıs olduğunu, alınacak ifadeler ve sorgulanacak şahıslar bulunduğunu belirterek, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlı hakkında 6 gün tutukluluk emri verdi.