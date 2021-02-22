23 yeni vaka, 23'üncü can kaybı

Covid-19 tedavisi gören, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Ortopedi Servisi eski klinik şeflerinden 82 yaşındaki Dr. Erdinç İnan hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 21 Ocak’ta hastaneye yatan İnan’ın, 7 Şubat’tan bu yana yoğun bakımda tedavi görmekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Merhuma Allah'tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz” denildi.

Son 24 saatte bir can kaybının yanı sıra yerel 23 pozitif vaka tespit edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; son 24 saatte 4 bin 666 test yapılırken 13’ü yerel 23 pozitif vakaya rastlandı, 56 kişi taburcu edildi. 4 kişi hava yolu ile ülkeye geldi, 6 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olarak bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydı. Dünkü yerel vaka sayısı ise 13 oldu.

Son verilerle birlikte tedavisi devam eden toplam vaka sayısı ise 392’ye geriledi.

Sağlık Bakanlığı’nda yapılan açıklamaya göre Covid-19 genel durumu şöyle; yapılan toplam test sayısı 504.171, toplam vaka sayısı 3216, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 2800, tedavisi devam eden vaka sayısı 392, pandemi merkezindeki hasta sayısı 98, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 290, toplam kaybedilen hasta sayısı 23, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 4.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 12:20