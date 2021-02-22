Hani dünyanın en iyisiydi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin görevden alınmasını ve hükümeti eleştirdi. Erhürman, “Bu hükümet göreve devam etmeli” ifadesini kullandı.

Erhürman, açıklamasında şunları kaydetti:

“2,5 ay önce yeni hükümet kurulurken Başbakan Saner tarafından bakan olarak atanan, kısa bir süre önce de "dünyanın en başarılı sağlık bakanı" ilan edilen Sayın Pilli o sıralar yorgun değildi şimdi yorulduğu tespit edildi.

2,5 ay önce kurulan hükumet, Meclis'i toplayamama, Meclis Başkanı seçememe, 2,5 ayda iki bakan değiştirme sorunlarıyla uğraştıktan sonra şimdi de kurultay tartışmalarıyla uğraşmaya hazırlanıyor. Ve "kriz yönetiminde istikrar" için bu hükumet göreve devam etmeli! Birileri ölü gözünden yaş beklemekte ısrarlı!”

