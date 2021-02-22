Kılıçlar çekildi

Suna ERDEN

Başbakan Ersan Saner’in, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi görevden alması sonrasında UBP’de bir grup milletvekili kurultayın haziran ayında gerçekleşmesi için çalışma başlattı. tv2020’ye konuşan Başbakan Saner, kurultayın ekimde olması gerektiğini ancak haziran ayının da konuşulduğunu söyledi.

Genel Başkanlığa aday olduğunu belirten UBP Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu ise “19 milletvekilinin haziran sonu için onayı vardır” dedi. Sucuoğlu’nun yanı sıra UBP Milletvekili Zorlu Töre de kurultayın en geç haziran sonunda yapılması gerektiğini belirterek adaylığını canlı yayında açıkladı.

Saner: Cuma akşamı Tatar’a ilettim

Ali Pilli’nin görevden alınması gündeme bomba gibi düşerken, dün tv2020’nin Gündem Özel programına katılan Başbakan Saner, UBP milletvekilleri Dr. Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre Reşat Akar’ın sorularını yanıtladı, önemli açıklamalarda bulundu.

Saner, görevden alma ve atamalarla ilgili talebini geçtiğimiz cuma akşamı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ilettiğini söyledi. Saner, “Sayın Tatar, prosedürleri cumartesi günü tamamladı. Bu nedenle görevden almaya dair açıklama cumartesi günü yapıldı” dedi.

Toplantılarda uyuyordu

Başbakan Saner, Reşat Akar’ın “Siz saha önce Ali Pilli için dünyanın en iyi sağlık bakanlarından biri demiştiniz. Neden böyle değerlendirdiğiniz bir bakanı görevden aldınız?” sorusu üzerine şunları ifade etti: “Sayın Pilli’nin verdiği hizmetlere diyecek bir sözüm yok. Ancak gerek aşıyla ilgili yaşanan sıkıntılar, gerekse uyguladığımız politikalarda farklılaşma oldu. Ayrıca çok yoruldu. Bakanlar Kurulu toplantılarında bu açıkça görülüyordu. Toplantılarda uyuya kalıyordu. Bunu da gözlemledik ve bir görev değişiminin iyi olacağını düşündük."

Aşı planlamasında sıkıntı oldu

Saner, “Aşıyla ilgili yaşanan sıkıntı neydi?” sorusu üzerine de şunları anlattı: “Dünyada aşıya ulaşmada sıkıntılar yaşanıyor. Mesela Güney Kıbrıs’a şimdiye kadar ulaşan aşı miktarı 70 bin doz. Bizim nüfusumuzun 4 katı olmasına rağmen aşı sayısı çok az. Türkiye böyle zor bir dönemde bizi aşısız bırakmadı. Aşının bu kadar zor elde edildiği bir dönemde bir takım sıkıntılarımız oldu.

Arzu ettiğimiz aşılama programında sıkıntı yaşadık.”

Sağlık da ekonomi de önemli

Başbakan Saner, “Pilli’nin görevden alınması için ekonomik çevrelerin baskısı olduğuna dair iddialar var?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Ülkede geçim sıkıntısı olduğunu medyayı takip eden herkes biliyordur. Ekonomik örgütler kapanmayalım derken, bizler kapanma kararı aldık. Dolayısıyla bu iddia doğru değildir.

Ancak sağlık da çok önemli ama ekonomi de... Ekonominin açık kalması için son dakikaya kadar elimizden geleni yaptık.

Salgının yıl sonuna kadar biteceği de yok. Hastanemizin altyapısını, yatak kapasitesini artırmak için gerekeni yapacağız.

Bu konuda çalışma başlattık. Temaslı takibi çok önemli… Daha önce özel sektörde olup, 14 gün karantinaya gireceği, dolayısıyla işini kaybedeceğini düşünenler temaslı olduğunu gizliyordu. Biz onlar için sigorta ödeneği çıkardık. Bu sorunu böyle aştık. Şimdi de başka adımlar atacağız. Mart ayı itibariyle evde karantina uygulamasına geçmeyi planlıyoruz.

Hem insanlar evlerinde vakit geçirecek hem de devlet ekonomik açıdan rahatlayacak.”

Canaltay’la ilgisi yok

“Resmiye Canaltay meclis başkanı seçilmiş olsaydı bu değişikliği yapacak mıydınız?” sorusunu da yanıtlayan Saner, şunları ifade etti: “Sayın Ali Pilli yorulduğu için bu kararı aldık. Bir kez daha hizmetleri için kendisine teşekkür ediyorum.”

Kurultay ekimde

Saner, Ali Pilli’nin 14 Mart’ta kurultaya gidilmesine yönelik açıklamasını da şöyle değerlendirdi: “Pandemi yasakları sürüyor. Bu yasakların süresi de uzayacak. Pazar günleri tam sokağa çıkma yasağı var. Dolayısıyla böyle bir ortamda kurultaya gitmemiz mümkün değil. Kurultayı ekim ayında düşünüyoruz.

Haziran ayında olması yönünde de parti içerisinde görüşler var. Haziran mı ekim mi olur ona karar verilir. Mart ayı içerisinde Covid-19 koşulları iyileşirse genel sekreterlik seçimini yapıp, kurultay tarihi netleşir.

Saner, “Bazı vekillerin meclis toplantısına katılmayacağı söyleniyor. Nisap sorunu çıkarsa tavrınız ne olur? sorusunu ise şöyle yanıtladı: “UBP disiplini içinde milletvekillerinin toplantılara katılmama gibi bir tavrı olacağını düşünmüyorum. Parti disiplini açısından bir endişem yoktur.”

Türkiye’ye gideceğim

Başbakan Saner, 24 Şubat’ta emeklilerin maaşlarının ödeneceğini, bir sıkıntı olmayacağını belirterek, şöyle devam etti: “Şubat ayı belki biraz sıkıntılı olacak ama esas büyük sorun mart ayında yaşanacak. Önümüzdeki 15 gün içerisinde mali işbirliğini imzalamak için Ankara’ya gideceğim. O zaman ekonomik sıkıntıları çözmek için bir adım atılmış olur.”

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Sucuoğlu: Yarım kalan işimi bitireceğim

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Pilli’nin görevden alınmasının parti tabanında yara açtığını söyledi. Yapılacak kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu ifade eden Sucuoğlu, “Yarım kalan işimi bitireceğim” dedi. Sucuoğlu tv2020’ye şu açıklamalarda bulundu:

“Ali Pilli’nin görevden alınmasını doğru bulmuyorum. Ali Pilli, zorluk içerisinde dünyanın en gelişmiş ülkelerini dağıtan pandemi ile büyük bir mücadele verdi. Bu doğru bir karar değil. Bana sağlık bakanlığı verilse kabul etmezdim. Bu karar tabanda büyük bir yara açtı. Büyük bir tepki söz konusudur.”

“Bu arada önümüzde kurultay süreci var. Başbakan tv2020’de kurultayın ekim ayında yapılacağını söyledi. Ekimde erken seçim var. Eğer kurultay ertelenirse seçim aralık ayına sarkacaktır. Taşların yerine oturması için en erken zamanda kurultay yapılması gerekir. Taban ertelemeyi kabul etmez. Hele hele böyle bir ortam hazırladıktan sonra Başbakan kurultaydan kaçmaz. Ekimden bahsedilmesi beni şok etti. Oysaki UBP grup toplantısında 19 milletvekili görüş birliği içerisinde haziran ayı sonuna kurultay yapılması yönünde görüş bildirmişti. Ne oldu da ekime ertelendi anlamadım.

Ama dediğim gibi kurultayın haziranda yapılması için partide görüş birliği var. Ve yapılacak kurultayda genel başkanlığa adayım, yarım bıraktığım işi bitireceğim.”

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Zorlu Töre: Genel Başkanlığa adayım

UBP Milletvekili Zorlu Töre de Ali Pilli’nin görevden alınmasını doğru bulmadığını belirtirken, Sucuoğlu gibi genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. “Şimdi yapılması gereken şey parti düzenini sağlamak için kurultaya gitmektir” diyen Töre, Başbakan Saner’in hazirana ayı sonunda büyük kurultayın yapılacağına dair söz verdiğini ifade etti.

Töre, şunları söyledi: “Geçen ay Ali Pilli’nin istifasının istendiğini ilk olarak tv2020’de açıklamıştım. Günün sonunda Pilli görevden alındı, Ünal Üstel Sağlık Bakanlığı’na Resmiye Canaltay da Ulaştırma Bakanlığı’na atandı. Bu kararı doğru bulmuyorum. Pandemide zirveye ulaştığımız bugünlerde böylesi bir görev değişikliğinin doğru olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle onaylamıyorum ve hayırlı olsun da demiyorum.

Aslında ilk yanlış kurultay sürecinde yaşandı. İki adaylı kurultayda 7 bin kişi oy verdi. Hasta, yaşlı, engelli insanlar oy vermek için saatlerce bekledi. Ancak o 7 bin kişinin oyu çöpe atıldı. Kurultayda yapılan bu hatayı diğerleri takip etti. Meclis Başkanlığı seçiminde Başbakanın Resmiye Canaltay’ın seçilmemesi üzerine erken seçime gidilmesi yönündeki söylemi de yanlıştı. Biz bu ülkenin en büyük partisiyiz. Ülkeyi yönetiyoruz. Bizim yapacağımız yanlışlar halka da mal olur. Biz sağlık ve ekonomi sorunlarıyla uğraşmak yerine kurultay, meclis başkanlığı, görevden almalarla uğraşıyoruz. Olmaz bu doğru değil.”

Başbakan haziran ayı için söz verdi

Töre, “Şimdi yapılması gereken şey parti düzenini sağlamak için kurultaya gitmektir” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Başbakan Saner, grup toplantısında en geç hazirana ayı sonunda büyük kurultayın yapılacağına dair söz verdi. Bundan kaçmak doğru olmaz. Şu an hükümeti oluşturan üç parti ekimde erken seçim konusunda anlaşmıştı. Şimdi Başbakan kurultay için tv2020’de ekim ayını söyledi. O zaman erken seçim aralık ayına mı kayacak? Şaşırdık kaldık, ayrıca Başbakanın haziranda yapılacağına dair sözü var. Zaten siyasi partiler yasasına göre; en geç haziranda kurultayı yapmamız gerekir.

Parti tüzüğüne göre de kurultay yapılması gerekir. Öte yandan kurultay tarihini belirleyecek merci parti meclisidir, Başbakan sadece tavsiye verebilir.”

Genel Başkanlığa adayım

“Gerçekleştirilecek kurultayda genel başkanlığı aday olduğumu bir kez daha duyurmak istiyorum” diyen Töre şöyle devam etti:

“Daha önce tv2020’de açıklamıştık. Şimdi yine belirtmek istiyorum. Partimizde en büyük eksiklik lider eksikliğidir. Üyelerimiz rahatsızdır. Halk rahatsızdır.

İçerisinde yaşadığımız şartları dikkate alarak daha önce kimse Başbakana rakip çıkmadı ama önümüzdeki kurultayda rakipleri olacaktır. Bunlardan biri de ben olacağım. En geç haziran ayında kurultayı yapmamız şarttır. Milletvekili olarak halkın önüne çıkamaz olduk. Partide düzen yeniden sağlanmalıdır.”

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 11:25