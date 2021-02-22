Ömer KADİROĞLU

Bakanlar Kurulu’nun kısmi açılım kararının ardından bugün işbaşı yapacak sektörlerde çalışanlar

PCR testi için merkezlere akın etti. Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’da PCR merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu.

Girne Belediyesi’ne ait Leymosun Kültür Evinde dün saat 15.00’e kadar 790 kişiye test yapıldığı, son iki günde ise toplam bin 500’e yakın tarama gerçekleştirildiği açıklandı.

Gaziğmağusa’da ise MAGEM'in önünde kuyruğa giren vatandaşlar test yaptırmak için saatlerce bekledi.

Lefkoşa’da Fuar Alanı’nda yapılan PCR testine de yoğun katılım oldu. Hem çalışanlar ve işverenler sabahın erken saatlerinde Fuar Alanı’nda bekleyişe geçti.

PCR testi yaptırmaya giden vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uydukları gözlemlendi.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, açılım sürecinden memnun olduklarını dile getirdi.

Hep kapalı kalınmayacağını ve açılımın ülke ekonomisi için önem arz ettiğini ifade eden vatandaşlar işlerine geri dönebilecekleri için mutlu olduklarını söyledi.

Ne dediler…?

Emre Polat

“Uzun bir kapalılık sürecinin ardından kısmi açılımın başlaması ve işlerimize geri dönecek olmamız nedeniyle mutluyuz. İnşaat sektöründe çalışıyorum ve PCR testi şartı ile işe gitmemizin istenmesi de güzel bir düşünce. En azından işe güvenle gideceğiz ve pozitif olanlar da izole olacak. Toplum sağlığı açısından önemli bir uygulamadır. En güzeli de uzun süredir uzak kaldığımız işlerimize geri dönecek olmamızdır.”

Serhat Kılın

“Ben basın sektöründe çalışıyorum. Topluma bilgi verebilmek adına zaten açıktık ancak hizmet verecek sektörlere PCR şartı getirilmesi toplum sağlığı açısından önemli bir uygulamadır. Açılım memnun edicidir. Hep kapalı kalmakla bir ülke ayakta kalamaz. Özellikle üretimin olmadığı turist ve öğrenciye dayalı bir ekonomisi bulunan ülke olduğumuz için açılım gerekliydi.”

Bedirhan Hatun

“İşlerimize geri dönebilmek için PCR testlerimizi yaptırmaya geldik. Açılım artık gerekliydi. Bir aydır evdeyiz ve kira ödeyip yatırımlar yapıyoruz. Açılım kesinlikle olmalıydı; çünkü ekonomik yönden kimsenin gücü kalmadı. İşlerimize dönebilmek için PCR şartı konulması da önemli bir uygulamadır. Çünkü hem kendi hem de toplum sağlığının korunması gerekiyor. Burada tek kusur PCR testlerinin Lefkoşa’da tek yerde yapılmasıdır. Birkaç yerde yapılsa ve kalabalık olmasa daha iyi olacağını düşünüyorum.”

Sadettin Türkkal

“Açılımlar son derece memnun edicidir. Birçok sektör kapalı olduğu için insanlar işsiz kaldı veya işlerine gidemiyordu. Alınan kararla kısmi açılımın olması ülke ekonomisi açısından önemlidir. Açılacak ve hizmet vermeye başlayacak sektörlerin PCR testi zorunluluğu da iyi düşünülmüş bir kural oldu. Çünkü açılma ile birlikte toplum sağlığı da önemlidir.”

Mehmet Türk

“Kısmi açılımların olması ve işlerimize geri dönmek sevindiricidir. Kapalılık sürecinde birçok insan mağduriyet yaşadı. Açılımların kesinlikle gerekli olduğunu biliyoruz; çünkü ülke ekonomisinin ayakta kalması için esnafın iş yapması gerekiyor. Vakaların artması ile yine bir kapanma olacağı endişesinde olsam da şu an için işlerimize gidecek olmamız memnun edicidir. Hizmet verecek ve çalışacak sektörlerde PCR testi zorunluluğu olması da toplum ve kendi sağlığımız için son derece önemlidir.”

Salih Akıncıer

“Uzun bir kapalılık sürecinin ardından kademeli olarak açılım son derece önemlidir. Bunun doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Kapalılık nedeniyle birçok esnaf ve çalışan mağdur oldu. Bu nedenle de sektörlerin kademeli bir şekilde açılması doğru olacaktır. Hizmet verecek sektörler için PCR zorunluluğu konmuştur. İhtiyatlı olmak her zaman önemli ve gereklidir. PCR zorunluluğu ile güvenli bir çalışma olacak ve risk bir nebze de olsa ortadan kalkmış olacaktır."