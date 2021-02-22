‘Onun takdiri’

Ekonomi ve Enerji Bakanı, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, Ali Pilli’nin görevden alınmasının Başbakan Ersan Saner’in takdiri olduğunu öncesinde ise haberi olmadığını söyledi. Arıklı, Ali Pilli’nin yaptığı açıklamalarda kendisini hedef göstermesine üzüldüğünü ifade etti. tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanan Arıklı, görevden almayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Arıklı, şunları ifade etti:

Başbakan görevden alma ve atama yaparken, bana sormasına gerek yoktu. Başbakanın yetkisi vardır. Başbakanın atama yapması en doğal hakkıdır. Ama beni üzen şey, Sayin Pilli’nin benimle ilgili söylemleridir. Bunlar son derece asılsızdır. Başarılı görülen bir bakanı görevden almasını nasıl empoze edebilirim ki. Sayın Pilli ve sağlık camiasının çalışması sonucu pandemide başarı sağlandı.

Ancak şöyle sorunlar oluyordu; Sağlık Üst Kurulunun aldığı kararlar bizden önce medyaya servis ediliyordu. Özellikle sokağa çıkma yasağı Bakanlar Kurulunun alacağı bir karardır. Ama Sağlık Üst Kurulu sokağa çıkma yasağı kararı alıyor, medyaya servis ediyor; ‘biz tavsiye ettik, biz önerdik ama Bakanlar Kurulu onaylamadı’ demeye getirdi. ‘Bizi kamuoyuyla karşı karşıya bırakıyorsunuz’ dedik. Pilli’nin Sağlık Üst Kurulunu kontrol etmesi gerekiyordu ama yapamadı. O da şikâyetçiydi.

Ayrıca bu saatten sonra sağlıkla birlikte ekonomiyi düşünmemiz gerekiyor. Ekonomi felç durumdadır.

Ay sonuna kadar elde edeceğimiz gelir 150 milyon TL civarıdır. İhtiyacımız olan miktar ise 600 milyondur. Mart ayı sonunda 150 milyonu da bulamayacağız. Üstelik borçlanamayacağız.

Dünyanın hiçbir yerinde bu verilerle kapanma olmuyor. İnsanlar açlıktan ölsün mü? Sağlık üst Kurulu ekonomiye bakmıyor.

Yüzde 80 oy alacağım

Arıklı, hükümeti oluşturan YDP ve UBP’nin kurultay süreci olduğunun hatırlatılması ve bu durumda ülke yönetiminde sıkıntı yaşanabileceğinin sorulması üzerine ise şunları ifade etti: Demokrasilerde bu tip sıkıntılar olması normal. Hükümet görevinin başındadır. UBP ve YDP içerisindeki sorunlar partileri ilgilendirir. Hükümet görevi başındadır. Pandemi ile yoğunlaşmışken, ekonomik krizi ortadan kaldırmaya çalışırken parti içi mesellere odaklanmak doğru değil. Ayrıca ben kurultayda yüzde 80 oy alıp görevime devam edeceğim için o süreci düşünmüyorum.”

UBP en ağır cezayı verir

“Görevden almaya tepki olarak mecliste nisap sorunu yaşanırsa tavrınız ne olur? Erhan Arıklı şunları ifade etti: “Şayet nisap sorunu çıkarsa UBP, bu zor dönemde kriz çıkaran vekilleri en ağır şekilde cezalandırır. Biz ekonomik krizden nasıl çıkarız diye uğraşırken, vekiller koltuk derdine düşerse o zaman halk gereken cevabı verir. Bunu göreceğiz, şu anda bu hükümet hem sağlık hem ekonomik krizle boğuşuyor. Biz bunlarla boğuşurken şahsi menfaatleri için adım atarsa halkımız gereken cezayı keser.”