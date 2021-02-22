"Genel Başkanlığa adayım"

UBP Milletvekili Zorlu Töre de Ali Pilli’nin görevden alınmasını doğru bulmadığını belirtirken, Sucuoğlu gibi genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. “Şimdi yapılması gereken şey parti düzenini sağlamak için kurultaya gitmektir” diyen Töre, Başbakan Saner’in hazirana ayı sonunda büyük kurultayın yapılacağına dair söz verdiğini ifade etti.

Töre, şunları söyledi: “Geçen ay Ali Pilli’nin istifasının istendiğini ilk olarak tv2020’de açıklamıştım. Günün sonunda Pilli görevden alındı, Ünal Üstel Sağlık Bakanlığı’na Resmiye Canaltay da Ulaştırma Bakanlığı’na atandı. Bu kararı doğru bulmuyorum. Pandemide zirveye ulaştığımız bugünlerde böylesi bir görev değişikliğinin doğru olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle onaylamıyorum ve hayırlı olsun da demiyorum.

Aslında ilk yanlış kurultay sürecinde yaşandı. İki adaylı kurultayda 7 bin kişi oy verdi. Hasta, yaşlı, engelli insanlar oy vermek için saatlerce bekledi. Ancak o 7 bin kişinin oyu çöpe atıldı. Kurultayda yapılan bu hatayı diğerleri takip etti. Meclis Başkanlığı seçiminde Başbakanın Resmiye Canaltay’ın seçilmemesi üzerine erken seçime gidilmesi yönündeki söylemi de yanlıştı. Biz bu ülkenin en büyük partisiyiz. Ülkeyi yönetiyoruz. Bizim yapacağımız yanlışlar halka da mal olur. Biz sağlık ve ekonomi sorunlarıyla uğraşmak yerine kurultay, meclis başkanlığı, görevden almalarla uğraşıyoruz. Olmaz bu doğru değil.”

Başbakan haziran ayı için söz verdi

Töre, “Şimdi yapılması gereken şey parti düzenini sağlamak için kurultaya gitmektir” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Başbakan Saner, grup toplantısında en geç hazirana ayı sonunda büyük kurultayın yapılacağına dair söz verdi. Bundan kaçmak doğru olmaz. Şu an hükümeti oluşturan üç parti ekimde erken seçim konusunda anlaşmıştı. Şimdi Başbakan kurultay için tv2020’de ekim ayını söyledi. O zaman erken seçim aralık ayına mı kayacak? Şaşırdık kaldık, ayrıca Başbakanın haziranda yapılacağına dair sözü var. Zaten siyasi partiler yasasına göre; en geç haziranda kurultayı yapmamız gerekir.

Parti tüzüğüne göre de kurultay yapılması gerekir. Öte yandan kurultay tarihini belirleyecek merci parti meclisidir, Başbakan sadece tavsiye verebilir.”

Genel Başkanlığa adayım

“Gerçekleştirilecek kurultayda genel başkanlığı aday olduğumu bir kez daha duyurmak istiyorum” diyen Töre şöyle devam etti:

“Daha önce tv2020’de açıklamıştık. Şimdi yine belirtmek istiyorum. Partimizde en büyük eksiklik lider eksikliğidir. Üyelerimiz rahatsızdır. Halk rahatsızdır.

İçerisinde yaşadığımız şartları dikkate alarak daha önce kimse Başbakana rakip çıkmadı ama önümüzdeki kurultayda rakipleri olacaktır. Bunlardan biri de ben olacağım. En geç haziran ayında kurultayı yapmamız şarttır. Milletvekili olarak halkın önüne çıkamaz olduk. Partide düzen yeniden sağlanmalıdır.”