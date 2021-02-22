Başbakan Ersan Saner, tv2020 canlı yayında “Bir süre önce dünyanın en iyi Sağlık Bakanı olarak ilan ettiğiniz Pilli’yi neden görevden aldınız?” sorusunu yanıtlarken “Yorulduğunu gördüm” dedi. Saner, aşı planlamasının da arzu ettiği şekilde ilerlemediğini belirtti. Pilli ise yorgun olduğuna ilişkin iddiayı reddetti. Yazılı açıklama yapan Pilli, “Son derece yoğun ve zorlu bir süreçten geçmiş olmamıza rağmen, yorgun olduğumu asla düşünmüyorum” ifadesini kullandı. Pilli, “Sayın Başbakan dünyanın en iyi 10 Sağlık Bakanı’ndan birisi olduğumu söylemiş, kabine değişiklik söylemlerini de yalanlayarak bunlar dedikodudur diye reddetmişti. Hal böyle iken, üzerinden yaklaşık 10 gün geçtikten sonra, beni görevden almasının gerçek nedenini herkes gibi ben de merak etmekteyim” açıklamasında bulundu.

En iyi bakan olduğumu söylemişti

Pilli, görevden alındığını medya kanallarından öğrendiğine dikkat çekerek, hiç hoş olmayan durumlar yaşandığını kaydetti.

Pilli açıklamasında şunları kaydetti: “22 Mayıs 2019 tarihinde getirilmiş olduğum Sağlık Bakanlığı görevim, 20 Şubat 2021 tarihinde, Başbakanın önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın onayı ile sonlanmış bulunuyor.

Öncelikle, söz konusu kabine değişikliğinin, şahsıma herhangi bir bilgi verilmeden yapılmış olduğunu açık yüreklilikle vurgulamak istiyorum. Siyasi etiğe çok uygun olmayan şekilde, bir bakanın görevden alındığını medya kanallarından öğrenmesi son derece nahoş bir durum olmuştur.

Sayın Başbakan, bir kaç hafta önce benimle birlikte yaptığı basın toplantısında dünyanın en iyi 10 Sağlık Bakanı’ndan birisi olduğumu söylemiş, kabine değişiklik söylemlerini de yalanlayarak bunlar dedikodudur diye reddetmişti. Hal böyle iken, üzerinden yaklaşık 10 gün geçtikten sonra, beni görevden almasının gerçek nedenini herkes gibi ben de merak etmekteyim.”

Yorgun değilim

“Yorgun olduğumu asla düşünmüyorum” ifadesini kullanan Pilli, şunları belirtti: “Görevde olduğum 2 yıla yakın süre içerisinde, pek çok iyi ve kötü şeyi halkımızla birlikte yaşadık. Önemli projelere imza attığımız gibi, hastane yangını ve yüzyılda bir rastlanan küresel bir salgınla da mücadele etmek zorunda kaldık.

Son derece yoğun ve zorlu bir süreçten geçmiş olmamıza rağmen, yorgun olduğumu asla düşünmüyorum. Aklınızda sadece halka hizmet varsa ve mücadele ettiğiniz şey toplumun sağlığıysa yorulma lüksünüz de olamaz.

Şu an elimizde bulunan istatistiki ve bilimsel veriler, son 2 ayda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, dünyada pandemi mücadelesi veren ülkelere göre göreceli olarak durumumuzun hala iyi olduğunu ortaya koymaktadır.”

Ciddi hatalar yapmadık

“Görev sürem boyunca, hep bu güvene layık olmak için çalıştım” ifadesini kullanan Pilli, şunları kaydetti: “Adımın önündeki sıfata uygun olarak, milletin vekili olmaya, milletin bakanı olmaya hep özen gösterdim. Elbette, bu süre içerisinde yaptıklarımız kadar, yapamadıklarımız da olmuştur. Yine bu dönemde, evimizden ailemizden, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan uzak kaldığımız günler hatta aylar da olmuştur. Ancak hem ben hem de çalışma arkadaşlarım her şeye rağmen azimle çalışmaya devam ettik ve bu süreçte ciddi hatalar yapmadık.

Eğer ciddi hatalar yapmış olsaydık, pandemi mücadelesinde durumumuz çok farklı olurdu. O yüzden bazıları tarafından sadece iyi insandır ama iyi bakan değildir şeklinde bizi karalamaya, yaralamaya yönelik düşüncelerini kabul etmem mümkün değildir. Buna benzer süreçlerde insanlar değil, rakamlar konuşur. Rakamlar da her şeyi açıkça ortaya koymaktadır.

Bu süre zarfında, ne hipokrat yeminime, ne de yüce meclisin kürsüsünden ettiğim, milletvekili yeminime ihanet etmedim. Üretmiş olduğumuz kararların tamamına yakınını, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun görüş ve önerileri doğrultusunda aldık. Bir Sağlık Bakanı’nın önceliği toplumun sağlığını korumaktır. Ekonomistlerin görevi de ekonomiyi korumaktır. Bazen bu ikisi birbirini etkiler noktaya gelmiş olabilir. Ancak en sonunda bir karar vermek zorunda kaldığımızda, seçimimizi insan hayatından yana kullandık. Bu konuda asla pişman değiliz.

Görevde bulunduğum süre zarfında, bir yolsuzluğa da, bir hukuksuzluğa da tevessül etmedim. Halkın parasını haksız bir şekilde birilerinin cebine girmesine de müsaade etmedim. Alnım açık başladığım görevimi, yine alnım açık devrediyorum.”

‘İtibarsızlaştırma operasyonu’ yapıldı

Pilli, bir takım çevrelerin kendisini görevden aldırmak için harekete geçtiğini belirterek, açıklamasında şunları öne sürdü: “Her ne kadar, son dönemlerde beni görevden aldırmak için bir takım kişiler veya gruplar marifeti ile medya üzerinde şahsıma karşı bir itibarsızlaştırma operasyonu başlatılmış olsa dahi, halkımız her zaman olduğu gibi bana sahip çıkmış ve bu yola tevessül edenlere gereken cevabı vermiştir. Görevden alınma kararının toplumun çıkarına, sağlığın etkin yönetimine ve pandemi sürecine katkı sağlamaya yönelik atılan bir adım olarak görmüyorum.”

Aşı konusu bahane

Pilli, “Bu kararın alınmasına yönelik, aşı konusunun öne çıkarılması bir mazeret arayışından başka bir şey değildir” sözlerini kullanarak, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Ortaya koyduğumuz aşı programı, bugüne kadar yapılan aşılama ve özellikle yerel yönetimlerle ortaya konan işbirliğinin ne kadar etkin çalıştığını halkımız görmektedir ve bilmektedir. Bu programa destek veren tüm belediyelerimize buradan teşekkür ediyorum.

Bu zorlu süreçte, şahsıma yol arkadaşlığı yapan, sahada canları pahasına mücadele eden, tüm yakın çalışma arkadaşlarıma, tüm doktorlarımıza, tüm hemşirelerimize ve diğer sağlık çalışanlarına, bu süreçte bizlere katkı koyan, tüm paydaşlara, bağışları ve katkıları ile mücadelemize destek veren, kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkürü bir borç biliyorum.

Bu vesile ile kabineye yeni atanan bakan arkadaşlarıma yeni görevlerinde başarılar diliyor, sizlere en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”