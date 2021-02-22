Kötü talih

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da önceki akşam transit araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 50 yaşındaki Casim Sürücü yaşamını yitirdi. Bir restoranda paket servis personeli olarak çalışan Casim Sürücü’nün dikkatsizce anayola çıktığı ve süratli bir şekilde seyreden Ertuğrul Çelebi yönetimindeki araçla çarpıştığı belirtildi. Casim Sürücü’nün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtilirken, Ertuğrul Çelebi dün mahkemeye çıkarılarak, tutuklandı. Ertuğrul Çelebi’nin kaza esnasında süratli olduğu, olay yerinde 40 metre fren izi tespit edildiği açıklandı.

Kurtarılamadı

Polisten alınan bilgiye göre; saat 19.30 sıralarında yönetimindeki SM 274 plakalı motosiklet ile Doğu Akdeniz Üniversitesi kampüsünde, patika olan yoldan, eski Lefkoşa-Gazimağusa anayoluna dikkatsizce çıkan Casim Sürücü, o esnada, Lefkoşa’dan Gazimağusa istikametine süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyreden, Ertuğrul Çelebi yönetimindeki MM 776 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu kaburga kemikleri kırılan ve akciğerlerinde kanama oluşan Casim Sürücü, önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne ardından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Otopsi yapılacak

Aslen Hataylı olan ve ülkemize çalışmaya gelen Sürücü, paket servis elemanı olarak çalışıyordu.

Bir adrese sipariş götürürken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Sürücü’ye bugün otopsi yapılacağı bildirildi.

Polis: Çelebi çok hızlıydı

Bu arada kazanın ardından gözaltına alınan Ertuğrul Çelebi, dün Gazimağusa’da nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran polis çavuşu Berk Mertcanoğlu, zanlının, gerçekleşen trafik kazasında kusuru olduğunu; aşırı süratli araç kullandığını, yol içerisinde 40 metre fren izlerinin mevcut olduğunu bildirdi ve soruşturma maksatlı zanlının poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Batur Sağlamer: İhmal olabilir

Zanlı avukatı Batur Sağlamer, müvekkilinin kazada kusursuz olduğunu iddia etti.

Sağlamer, müteveffanın durumunun iyi olduğunu ileri sürdü ve ölümünde bir ihmalim söz konusu olabileceğini iddia etti.

Nöbetçi Yargıç Tutku Candaş, zanlının 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

