Kontroller sürecek

Onur ULAĞ

Ülke genelinde dün üçüncü kez ‘Tam kapanma’ uygulandı. Vatandaşlar tam kapanma kararına uyum sağlarken, polis ekipleri ülkenin dört bir yanında denetimlerini sürdürdü. Fırınlar ve eczaneler hariç tüm sektörler kapalı bir gün geçirirken, kısmi açılım nedeniyle çalışmasına izin verilen sektörlerin çalışanlarına ise PCR testi yaptırmaları için sokağa çıkma izni verildi. Bunun dışında görev yapan polis ve sağlık çalışanlarının dışında kimse dışarı çıkmadı.

26 kişi yakalandı

Bu arada Polis Basın Subaylığından yapılan açıklama göre; önceki gün ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu 26 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.