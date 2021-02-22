Kontroller sürecek

Polis ekipleri, pandemi kısıtlamaları kapsamında uygulanan yasakları denetledi

Kontroller sürecek
banner432

Onur ULAĞ
Ülke genelinde dün üçüncü kez ‘Tam kapanma’ uygulandı. Vatandaşlar tam kapanma kararına uyum sağlarken, polis ekipleri ülkenin dört bir yanında denetimlerini sürdürdü. Fırınlar ve eczaneler hariç tüm sektörler kapalı bir gün geçirirken, kısmi açılım nedeniyle çalışmasına izin verilen sektörlerin çalışanlarına ise PCR testi yaptırmaları için sokağa çıkma izni verildi. Bunun dışında görev yapan polis ve sağlık çalışanlarının dışında kimse dışarı çıkmadı. 

26 kişi yakalandı
Bu arada Polis Basın Subaylığından yapılan açıklama göre; önceki gün ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu 26 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Uzun kuyruklar oluştu
Uzun kuyruklar oluştu
  1. KIBRIS

banner456

banner459

banner472

banner460