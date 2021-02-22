UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Pilli’nin görevden alınmasının parti tabanında yara açtığını söyledi. Yapılacak kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu ifade eden Sucuoğlu, “Yarım kalan işimi bitireceğim” dedi. Sucuoğlu tv2020’ye şu açıklamalarda bulundu:

“Ali Pilli’nin görevden alınmasını doğru bulmuyorum. Ali Pilli, zorluk içerisinde dünyanın en gelişmiş ülkelerini dağıtan pandemi ile büyük bir mücadele verdi. Bu doğru bir karar değil. Bana sağlık bakanlığı verilse kabul etmezdim. Bu karar tabanda büyük bir yara açtı. Büyük bir tepki söz konusudur.”

“Bu arada önümüzde kurultay süreci var. Başbakan tv2020’de kurultayın ekim ayında yapılacağını söyledi. Ekimde erken seçim var. Eğer kurultay ertelenirse seçim aralık ayına sarkacaktır. Taşların yerine oturması için en erken zamanda kurultay yapılması gerekir. Taban ertelemeyi kabul etmez. Hele hele böyle bir ortam hazırladıktan sonra Başbakan kurultaydan kaçmaz. Ekimden bahsedilmesi beni şok etti. Oysaki UBP grup toplantısında 19 milletvekili görüş birliği içerisinde haziran ayı sonuna kurultay yapılması yönünde görüş bildirmişti. Ne oldu da ekime ertelendi anlamadım.

Ama dediğim gibi kurultayın haziranda yapılması için partide görüş birliği var. Ve yapılacak kurultayda genel başkanlığa adayım, yarım bıraktığım işi bitireceğim.”

