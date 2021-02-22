‘Toplum sağlığı tehlikeye atıldı’

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Ali Pilli’nin Sağlık Bakanlığı görevinden alınmasının “Toplum sağlığını tehlikeye atan bir adım olduğunu” söyledi.

Yazılı açıklama yapan Özersay, toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren bir krizi yönetirken, kamuoyunun desteğini alan, güven duyulan bir bakanın “inandırıcılıktan uzak sebeplerle görevden alınmasının sorumsuzca atılmış bir adım olduğu” değerlendirmesinde bulundu.

Özersay, eğer söz konusu toplum sağlığıysa devamlılığın önemine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“Hükümetin iki aylık ömrü içinde kabine içinde güven duyulan tek bakan Sağlık Bakanı’ydı. Sayın Bakan’ın eksiği ve yanlışı vardı ama kendisine bir kamuoyu desteği ve güveni de vardı. Hükümet attığı bu adımla kendisine duyulan güven kırıntılarını kendi eliyle silip süpürüp atmış oldu. Toplum sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturan bu krizi yönetirken en önemli şey kamuoyunun desteğini almaktır. Bunun için de kamuoyuna düzenli, anlaşılır, açık bilgi vermek gerekir. Bunların hiçbiri yapılmadığı için de sadece Sağlık Bakanı’na güven duyuluyordu. Bu anlamda baktığımızda görevden alma meselesi sorumluluk sahibi bir yönetici davranışı değildir.”

Başbakan’ın görevden almaya gerekçe olarak Sağlık Bakanı’nın yorulmasını gösterdiğini hatırlatan Özersay, “Bizim hükümette olduğumuz dönemde Sayın Ali Pilli kalp spazmı geçirdi. O dönemde alınmamışken şimdi bu iddiayla kendilerini haklı çıkarma çabaları inandırıcı olmaktan çok uzaktır” dedi.