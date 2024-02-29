238 sürücü tutuklandı

Kuzey Kıbrıs’ta son bir haftada meydana gelen 68 trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

Trafik denetimlerinde 3 bin 167 araç sürücüsüne ceza yazıldı. Ayrıca kontrollerde trafikten men edilen 238 aracın sürücüleri tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 19-25 Şubat arasında meydana gelen trafik kaza sebepleri, süratli araç kullanmak (24), dikkatsiz sürüş yapmak (12), kavşakta durmamak (14), yakın takip (8) ve diğer etkenler (10) olarak yer aldı.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 3 milyon 850 bin 25 TL olarak açıklandı.

Öte yandan 19-25 Şubat tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 12 bin 789 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 3 bin 167 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı şöyle:

Mobil araç ile tespit edilen sürat suçları (1124), sürat (866), sürüş esnasında cep telefonu kullanmak (235), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (141), trafik levha ve işaretlerine uymamak (119), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (94), emniyet kemeri takmadan araç kullanmak (73), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (54), dikkatsiz sürüş (37), yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak (25), muayenesiz araç kullanmak (44), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (14), tehlikeli sürüş (13), trafik ışıklarına uymamak (11), ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak (10), özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmak (8), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (6), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak (2) ve 1415 diğer trafik suçları."

Polisin trafik denetimlerinde 238 araç trafikten men edilirken, sürücüleri ise tutuklandı.

İkamet izinsiz 8 kişi tutuklandı

Öte yandan ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde ülkede ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen 8 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.