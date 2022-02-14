24 yaşındaydı

Lefkoşa'da önceki gün meydana gelen kazada dikkatsiz bir şekilde Fuar Alanı’na dönüş yapan araç sürücüsü Samet Öztep, paket servis elemanı Ali Diyapoğlu (24) yönetimindeki motosiklete çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan Ali Diyapoğlu kafatası kırığı teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Diyapoğlu dün hayatını kaybetti.

Kazanın ardından gözaltına alınan Samet Öztep dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, kazanın 12 Şubat 2022 tarihinde, saat 12.40 sıralarında Lefkoşa'da Yakındoğu Bulvarı üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, yönetimindeki SP 180 plakalı araç ile seyreden zanlının, Fuar Alanı önünde bulunan dört yol kavşağına geldiğinde karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce dönüşe geçtiğini söyledi.

Polis, zanlının Fuar Alanı’na döndüğü sırada karşı istikamette dikkatsizce seyreden Ali Diyapoğlu yönetimindeki RY 750 plakalı motosikletin önünü tıkayarak, çarpışmaya neden olduğunu açıkladı.

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Diyapoğlu’nun kafatası kırığı teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındığını belirtti.

Polis memuru, kaza sonucu RY 750 plakalı motosiklette 15 bin TL, SP 180 plakalı araçta ise 5 bin TL hasar meydana geldiğini açıkladı.

Alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kayıtları bulunduğunu dile getiren polis, soruşturma amaçlı zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.