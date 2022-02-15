58 yıllık acı

Türk Cemaat Meclisi Üyesi ilk Şehit Milletvekili Cengiz Ratip, şehit edilişinin 58’inci yıldönümünde Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlenen törenle anıldı.

Cengiz Ratip Kütüphanesi’nde yer alan anma törenine, Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Ünal Üstel, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ratip’in damadı olan Sağlık Bakanı Ali Pilli, bazı milletvekilleri ile ailesi katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan tören, Ratip’in özgeçmişiyle devam etti. Ardından Ratip’in oğlu Birtan Gökeri ile Cumhuriyet Meclisi geçici Başkanı Ünal Üstel birer konuşma yaptı.

Cengiz Ratip’in oğlu Birtan Gökeri, EOKA’nın kurduğu pusu sonucunda şehit edilen babasının gömü yeriyle ilgili bir bilgi bulunmadığını kaydetti; babası şehit edildiğinde Kıbrıslı Türk yetkililerin “Rumlar bizim bir milletvekilimizi öldürdü” diyerek cenazesini almak için yeterince çaba sarf etmediğini, yeterince ses vermediğini söyledi.

Gökeri, bu husustaki üzüntülerini aktardı; tarih kitaplarında babasının adının yer almadığından yakındı ve “Babamın hizmetlerinin bir vefa olarak bilinmesini isteriz. Annem 94 yaşında hayattaysa babamın yerinin bulunması umudu ve gücünün onu ayakta tuttuğuna inanıyoruz” diye konuştu.

Babasının 34 yıllık kısa hayatına çok şeyler sığdırdığını, çok şeyler başardığını dile getiren Gökeri, babasının sevilen, sayılan, başarılı, örnek alınan bir öğrenci olduğunu, imkansızlıklar nedeniyle yüksek öğrenim göremediğini anlattı.

Babasının sürdürdüğü tüm görevlerde kimsenin canının yanmaması ve çatışma, gerginlik olmaması yönünde uğraş verdiğini söyleyen Gökeri, babasıyla ilgili annesinden duyduğu bazı anıları aktardı.

Üstel: Minnetle anıyoruz

Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Ünal Üstel de konuşmasında, Ratip’i ölümünün 58. yılında sevgi, saygı ve Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesindeki hizmetlerinden dolayı minnetle andığını kaydetti.

Ratip’in naaşının nerede olduğunu bilenleri Kayıp Şahıslar Komitesi’ne bilgi vermeye insaniyet adına davet eden Üstel, “Bir milletvekilinin dahi can güvenliğinin sağlanamadığı ve naaşının halen bulunamadığı çok zor günlerden geçilerek bugünlere gelindi” dedi.

Cengiz Ratip kimdir?

1931 Karaağaç doğumlu olan ve 1961’de Türk Cemaat Meclisi üyesi seçilen Ratip, 1964’te, Erenköy’deki mücahitlerin, esir düşen komutanlarını kurtarmak amacıyla rehin aldıkları iki otobüs sivil Rumun serbest bırakılmasına aracılık etmiş ve ancak iki gün sonra Rumların Türk evlerini yıktığı haberi üzerine gittiği Poli çarşısında, diğer bir varoluş mücadelesi kahramanı öğretmen Turgut Sıtkı’yla birlikte vurularak katledilmişti. Ratip ile Turgut’un cenazeleri o günden beri kayıp.