Öncelik Maraş

Rum hükümetinin, adadaki iki toplum arasında güven inşa edilmesine dair önerdiği tedbirlerin Lefkoşa Rum kesiminin ilk seçeneğini teşkil ettiği ve Rum tarafının Türkiye aleyhindeki önlemleri “bir sonraki duyuruya kadar buzdolabına koyduğu” öne sürüldü. Tedbirlerin başında Maraş’ın iadesi ve Ercan havaalanı’nın BM yönetiminde uluslararası uçuşlara açılması geliyor.

Fileleftheros gazetesi “GYÖ’ler İlk Seçenek- Türkiye Aleyhindeki Önlemler Bir Sonraki Duyuruya Kadar Buzdolabına Konuldu” başlıklarıyla manşete çektiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in tüm önemli karar alma merkezlerinin bilgilendirilmesi için bir maraton başlattıklarını; çabanın ağırlığının ise Türkiye aleyhinde önlemler alınması yerine, Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) talep eden AB’deki ortaklara verildiğini yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yaptığı açıklamada, Rum kesiminin Türkiye aleyhinde talep ettiği önlemlerin tam anlamıyla iptal edilmediğini söylediğini ileten gazete, Anastasiadis’in “yaptırımların teknik komitede olduğunu ve teknik komitenin önlemler üzerinde daha fazla çalışacağını” söylediğini aktardı.

Anastasiadis’in GYÖ’lerin ise “uygun ve olumlu bir ortam meydana getirilmesi için harcadıkları çabada olumlu bir adımın göstergesini teşkil ettiğini söylediğini” ileten gazeteye göre, Anastasiadis “Türkiye’nin gerek kapalı bölge Maraş’taki mevcut durumun ihlali, gerek Kıbrıs MEB’i, gerekse kısa süre önce meydana gelen olaylar (Denya’daki olay) konusunda yasadışı bir şekilde hareket etmekten vazgeçmesi gerektiği” iddiasında bulundu.

Anastasiadis “bunların uzlaşmazlık ve yeni oldubittiler meydana getirilmesi konusundaki bir ısrarı göstermekte olduğunu” da ileri sürdü.

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in ise kısa süre önce Washington’a gerçekleştirdiği ziyaret esnasında Amerikan hükümetini GYÖ’ler konusunda bilgilendirdiğini yazan gazete, Kasulidis’in önümüzdeki hafta AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’le yapacağı görüşmede ise, Rum tarafının önerilerine atıfta bulunacağını belirtti.