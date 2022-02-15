Sağlıklı mekanlar inşa edecekler

DAÜ 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Mimarlık Fakültesi Lisans Mezuniyet Töreni, 9 Şubat 2022 Çarşamba günü, saat 10.00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi. Törende mezunlar adına Mimarlık Bölüm İkincisi Mihad Abdelrahman ve İç Mimarlık Bölüm Birincisi Selin Akarsu birer konuşma yaptı. Sonrasında törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı “İnsanlara huzur verecek sağlıklı mekanlar, binalar, çevreler ve aydınlık bir gelecek yaratmanızı diliyorum. Yolunuz açık olsun” diye konuştu. Konuşmaların ardından Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel ve Dekan Prof. Dr. Dağlı, fakülte ve program birincilerine diploma ve ödüllerini takdim ettiler. Sonrasında ise bölüm başkanları tarafından lisans mezunlarına diplomaları verildi. Tören sonucunda toplam 88 Mimarlık Fakültesi lisans öğrencisi mezun oldu.

