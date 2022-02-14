Ailesi endişeli

Lefkoşa’da ikamet eden lise öğrencisi 15 yaşındaki Işıl Nisa Yalçın’ın, geçtiğimiz Cuma gününden beri kayıp olduğu bildirildi. Polisin Yalçın’ı aradığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; 11 Şubat 2022 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Işıl Nisa Yalçın Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgâhından ayrıldı ve halen geri dönmedi.

Açıklamada, Işıl Nisa Yalçın’ın polis ekipleri tarafından arandığı belirtilerek, “Görenlerin en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

Işıl Nisa Yalçın geçtiğimiz Aralık ayında da kaybolmuş, yapılan araştırmalar sonucu 2 gün sonra bulunarak ailesine teslim edilmişti.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2022, 11:28