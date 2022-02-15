Aşk nağmeleri dile geldi

Merit Park’ta hizmet veren Letafet Lounge Bar’da daha önce de sahne alarak sevenlerini kendine hayran bırakan müzik grubu Rubato, Sevgililer Günü için sahne aldıkları gecede enstrüman showları ve muhteşem yorumlarıyla izleyenlerini büyüledi.

Konserlerine Şebnem Ferah’tan ‘Yağmurlar’ şarkısıyla start veren Rubato, gecenin ilerleyen saatlerinde dinleyenlerini zaman zaman duygulandırsalar da, eğlencenin temposunu hiç düşürmediler.

Bu anlamlı gecede aralarında doğum günleri, evlilik yıl dönümleri ve bekarlığa veda kutlaması olan misafirlerin isteklerini yerine getiren Rubato, sevenlerinin gönüllerini fethetmeyi bir kez daha başardılar.

Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Müslüm Gürses, Nilüfer, Ahmet Kaya, İbrahim Tatlıses, Edip Akbayram, Barış Manço, Sezen Aksu, Cengiz Kurtoğlu, Ergin Koray, Tan Taşçı gibi değerli sanatçıların aşk dolu parçalarını seslendiren Rubato, heyecanı ve romantizmi doruklara çıkardılar.

Gece boyunca dans ederek ve Rubato’nun seslendirdiği parçalara eşlik ederek eğlenceye doymayan Letafet Lounge Bar misafirleri, unutulmaz bir Cumartesi gecesi yaşadılar.



