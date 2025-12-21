Düğüne gidiyormuş

KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Nijeryalı U.A. mahkemeye çıkarıldı. Zanlının Lefko-şa’da bulunan Lokmacı Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmak isterken tespit edildiği açıklandı. Toplamda bin 453 gündür KKTC’de izinsiz ikamet eden zanlı, Güney Kıbrıs’ta arkadaşının düğününe gitmek için Lokmacı’dan çıkış yapmaya çalıştığını söyledi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, zanlının Lokmacı Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a geçmek amacıyla görevli muhaceret polislerine pasaportunu ibraz ettiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde, zanlının 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren toplamda bin 453 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, tespitin ardından zanlının suçüstü tutuklandığını ve so-ruşturma başlatıldığını kaydetti. Soruşturma kapsamında zanlının ihraç edilmesine yönelik gerekli yazışmaların yapıldığını ancak sürecin henüz tamamlanmadığını ifade eden polis, ayrıca zanlının KKTC’de bulunma amacının netleştirilmesi gerektiğini belirtti. Polis, yürütülen soruşturma kapsamın-da zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı ise Güney Kıbrıs’ta arkadaşının düğününe gitmek için Lokmacı’dan çıkış yapmaya çalıştığını söy-ledi. Mahkeme talebi onayladı.

Güzelyurt’ta iki kaçak yakalandı

Öte yandan Güzelyurt’ta ikamet izinsiz kişilere yönelik yapılan denetimler kapsamında tespit edilen Ö.A. ile L.A. tutuklanarak Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis memuru, zanlıların yapılan muhaceret kontrolleri sonucunda Güzelyurt bölgesinde tespit edildi-ğini aktardı. Polis, Ö.A.’nın 380 gün, L.A.’nın ise 677 gün süreyle yetkili makamlardan izin almadan ülkede ikamet ettiklerinin belirlendiğini söyledi.

Polis, söz konusu şahısların tutuklandığını ve haklarında başlatılan soruşturmanın devam ettiğini kay-dederek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talep edilen 3 günlük süreyi onayladı.

