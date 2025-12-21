‘Sağlık olsun’

Ömer KADİROĞLU

Yeni yıla girmeye sayılı günler kala Diyalog’a konuşan vatandaşlar, 2025’te pahalılık, geçim sıkıntısı, yolsuzluk olayları ve artan suçların etkisi altında kalındığını söyledi. Vatandaşlar, sağlık konusunun en önemli sorunlardan biri olduğunu belirterek, 2026 dileklerinde sağlık konusunu ilk sıraya yerleştirdi.

Ne dediler…?

Mustafa Erbilen

“2025 yılında ülke sorunları açısından beni en çok etkileyen konu ülkede sistemsizliğin olmasıdır. Devleti yönetenlerin yasalara uygun ve çözüm getirici önlemler alması gerekiyor. Son zamanlarda devlet içerisindeki yolsuzluk olayları ciddi bir işarettir. 2026 yılından beklentim, liyakate dayalı ve güneydeki komşularımızla daha iyi ilişkiler içerisinde olacağımız bir yıl olmasıdır. Her şeyden önemlisi sağlıklı bir yıl olsun.”

Hüseyin Sezer

“Bu yıl ülke sorunları açısından beni en fazla etkileyen konular, elektriklerin sürekli kesilmesi, böbrek hastası olanların mağduriyeti ve pahalılıktır. Bir alamet gibi gidiyoruz kıyamete, ancak hükümet kendi havasında. Ben emekli yüzbaşıyım ve kendi kendime lanet ediyorum, çünkü bu olumsuz durumlardan çıkamıyoruz. Hem maddi hem de manevi yönden olumsuz etkileniyoruz. Memleketimin bu halde olmasından utanıyorum. Rumlar bize saldırdığı zaman bile böyle sıkıntılar yaşamadık. Devlet kurduk, yönetim işini yapsın. 2026 yılından beklentim, bu karanlık gecelerin bir gündüze kavuşmasıdır.”

Selahattin Lal

“2025 yılında beni en fazla etkileyen konuların başında yakın zamanda yaşanan su baskınları gelmektedir. Su baskınları, devletin ihmallerini ve yanlışlarını ortaya koymuştur. Bir diğer konu ise hükümetin insanlara kaşıkla verip kepçe ile almasıdır. 2026 yılında, inşallah, bu sıkıntılar geride kalır ve herkes güzel günlere ulaşır.”

Hasan Türüközü

“2025 yılı içerisinde beni en çok etkileyen konular pahalılık ve trafik kazalarıdır. 2026 yılından beklentimiz, piyasanın kontrol edilip fiyatların ucuzlatılmasıdır. Kimse dilediği gibi alışveriş yapamıyor. Bu ülkenin düze çıkması için 2026 yılının ilkbaharında bir erken seçim olmasını diliyorum.”

Sevgen Kali

“2025 yılı içerisinde beni en fazla etkileyen konu, geleceğin planlanmayıp sadece günün yaşanmasıdır. Son günlerde yaşanan su baskınları, 15-20 yıl önce yaşananları hatırlattı. O zamandan bu zamana hiçbir şey yapılmadı ve hükümetin tek derdi maaş ödemektir. Aybaşı ve 13’üncü maaşlar ödeniyorsa, ödeyen de ödenen de memnun. Gençler bu duruma artık ses çıkarmalı ve iş yapmaktan aciz siyasilerden geleceklerini beklemekten vazgeçmelidir. 2026 yılından beklentim, bu sıkıntıların sona ermesidir.”

Durmuş Öztürk

“Ben bu ülkede sorun olduğunu düşünmüyorum. Olası sıkıntılar yaşanıyor. 2026 yılının, inşallah, 2025 gibi veya daha iyi bir yıl olmasını dilerim. Ekonomik kriz var deniliyor, ancak insanlar sürekli alışveriş yapıyor ve mekanları dolduruyor. Demek ki durumumuz iyi.”

Murat Yılmaz

“Ülke sorunları açısından beni bu yıl en çok etkileyen konu çağ dışı sistemle yönetilmektir. Limandan giriyoruz, valizlerimiz traktörle taşınıyor. Altyapı yok, sular evlere giriyor ve daha birçok çağ dışı durum bizleri üzüyor. 2026 yılından beklentim, ülkenin daha modern bir sistemle yönetilmesidir.”

Hasan Kunt

“Bu yıl beni en çok üzen konu ekonomik durumdur. Yaşadığımız ekonomik sıkıntılar olumsuz etki yaratıyor ve her geçen gün her şey zorlaşıyor. Denetim yapılmadığı için herkes istediği fiyata satış yapıyor, bu da insanların alım gücünü olumsuz etkiliyor. Alışveriş güneye kayıyor ve buradaki küçük esnaf zorluk yaşıyor. 2026 yılından beklentim, sistemin düzelmesi ve yaşanan olumsuzlukların sona erdiği bir yıl olmasıdır.”

Yusuf Koçarslan

“2025 yılı içerisinde beni en fazla etkileyen konu sağlık alanıdır. İnsanların yüzde 35-40’ı kanserle mücadele ediyor. Üretilen ve ithal edilen gıdaların kontrolsüzlüğü var ve denetim yapacak personel yok. Sağlık olmadıktan sonra ekonomik sıkıntı önemsizdir. Bir diğer konu, çoğu insanın imrenip ulaşamadığı pozisyondaki kişilerin sahte diploma, yolsuzluk ve rüşvet olaylarına karışmasıdır. Son günlerde yaşanan su baskınları da bizleri üzmüştür. 2026 yılından beklentim öncelikle sağlıklıdır. Ekonomik sıkıntılar aşılabilir. Her şeyin insanlarımız için daha iyi olacağı bir yıl olmasını temenni ederim.” (Devamı yarın)