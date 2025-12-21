Kalp krizi şüphesi

Gazimağusa’nın Maraş bölgesi sakinlerinden Ali Gug (47), aniden rahatsızlanması sonucu yaşamını yitirdi. Gug’un kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceği şüphesi üzerinde durulurken, kesin sonuç otopsinin ardından netleşecek.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ali Gug, 19 Aralık saat 11.10 sıralarında Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Gug, ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis tarafından yapılan ilk fiziki muayenede, Gug’un vücudunda darp veya cebir izine rastlanmadığı belirtildi. Ölüm sebebinin, yapılacak otopsi sonucunda kesinlik kazanacağı kaydedilirken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Ali Gug’un cenazesinin, bugün öğle namazına müteakip Gazimağusa Mezarlığı’nda toprağa verileceği açıklandı.