Başbakan Ünal Üstel, “Bugün bu topraklarda bir devlet varsa, bunun ardında şehitlerimizin fedakarlığı, milletimizin direniş ruhu ve ortak kader bilinci vardır.” dedi.

Üstel, 21 Aralık 1963’te başlayan ve tarihe “Kanlı Noel” olarak geçen saldırıların, Kıbrıs Türk halkına yönelik yok etme girişimlerinin en acı örneklerinden biri olduğuna dikkati çekti. Halkın bu karanlık dönemde büyük bir dirayet ve kararlılıkla varlığını, onurunu ve geleceğini savunduğunu belirten Üstel, yürütülen bu haklı mücadelenin, özgürlük ve egemenlik yolunda tarihi bir dönüm noktası oluşturduğunu kaydetti.

Anavatan Türkiye’nin desteğiyle verilen bu onurlu mücadelenin bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin özgür ve egemen yapısının temelini oluşturduğunu söylen Üstel, şöyle devam etti:

“Bugün bu topraklarda bir devlet varsa, bunun ardında şehitlerimizin fedakarlığı, milletimizin direniş ruhu ve ortak kader bilinci vardır. Şehitlerimizin bizlere emanet ettiği bu kutsal mirası korumak, devletimizi daha da güçlendirmek ve halkımızın huzur ve güvenliğini teminat altına almak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu anlamlı günlerde, vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor; gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Kimler mesaj yayımladı?

Üstel’in yanı sıra Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Oğuzhan Hasipoğlu, kurum, kuruluş, dernek ve birlikler de mesaj yayımladı.

