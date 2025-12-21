321 sürücüye ceza yazıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 358 kontrol edilirken, 321 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, önceki gün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında toplam 2 bin 358 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli trafik suçları işlediği tespit edilen 321 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yapılan kontrollerde 31 aracın trafikten men edildiği bildirildi. Denetimlerde, aşırı sürat yine en sık karşılaşılan ihlallerin başında yer aldı. Bunun yanı sıra alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve sürüş esnasında cep telefonu ile konuşmak da tespit edilen trafik suçları arasında bulundu.

Rapor edilen trafik suçları;

Yasal hız sınırını aşmak: 138

Emniyet kemeri takmadan araç kullanmak: 27

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 23

Alkollü araç kullanmak: 13

Sürüş esnasında cep telefonu ile konuşmak: 7

Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 7

Muayenesiz araç kullanmak: 3

Tehlikeli yük taşımak: 2

Susturucusuz egzozlu araç kullanmak: 2

Diğer trafik suçları: 99

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2025, 02:19