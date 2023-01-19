Bir polis çavuşuyla yaptığı görüşmeyi izinsiz kayda alıp, daha sonra ifşa eden Ahmet İçin şikayet üzerine tutuklandı.

Zanlı dün ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve haberleşme gizliliğinin ihlali’ suçlarından teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede iddiaları aktaran Müfettiş Enver Er, zanlının 9 Ocak 2023 tarihinde bir polis çavuşuyla telefonda yaptığı görüşmeyi kaydedip, ifşa ettiğini belirtti. Polis, yapılan şikayet üzerine zanlının 14 Ocak 2023 tarihinde tutuklandığını belirtti.

Polis, meseleyle ilgili üç ayrı cep telefonunun emare alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, davalarında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 15 bin TL nakit teminat yatırması ve 2’er kefilin 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.