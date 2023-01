‘Hukuk yoluna başvuracağım’

İş insanı, Resorce Consulting Services Ltd. sahibi Asil Nadir, Bakanlar Kurulu’nun, şirketinin, Geçitkale Havaalanı işletme haklarını tanıyan sözleşmesini iptal kararı aldığını belirterek, bunu “Hukuk tanımazlık” olarak niteledi ve hukuk yoluna başvuracağını bildirdi.

Asil Nadir, “Geçitkale Havaalanı projemizin çöpe atılmasını kabul etmemi, susup oturmamı kimse beklemesin. Mücadelem kendim için değil, halkımız ve KKTC içindir” dedi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Asil Nadir, “Bu açıklamayı yapmadan önce çok düşündüm” dedi ve yaşamı boyunca “Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesine asla ihanet etmediğini, politikacı olmadığını, siyasi hedeflerinin bulunmadığını, Kıbrıs Türk halkının bir evladı olarak, büyük ve toplumsal değişim sağlayacak başarılar için, yerel olanakları, dünya ile bütünlüklü düşünmenin önemini ve gerekliliğini hep gözünün ve aklının ön tarafında tuttuğunu” kaydetti.

2010 yılında, kullanılmayan Geçitkale Havalanı’nın işletme haklarını ihaleyle “Resorce Consulting Services Ltd.” olarak kazandıklarını ifade eden Nadir, ihale sonucunun hayat bulması için yüksek gerilim hatları sorununun aşılması gerektiğini, ancak uğraşlara rağmen gerilim hatlarına çare üretilmeyince karşılıklı uzlaşıyla sözleşme sürelerinin uzatıldığını dile getirdi.

Dünyadaki örnekleri gibi Geçitkale Havaalanı'nın da, sivil kullanım yanında, askeri maksatlarla da kullanılabileceğini kaydeden Asil Nadir, on binlerce insana doğrudan veya dolaylı iş imkanı sunacağını belirttiği Geçitkale Havaalanı projelerinin derinlikten yoksun olduğunu savunduğu bir kararla adeta çöpe atıldığı görüşünü ifade etti.

Kendileriyle istişarede bulunmadan “İHA’lar kullanılacağı için” haklarının askıya alındığını belirten Asil Nadir, son Bakanlar Kurulu toplantısında da, şahsına ait Resorce Consulting Services Ltd. şirketinin Geçitkale Havaalanı işletme haklarını tanıyan sözleşmesinin iptali kararının alındığını bildirdi ve bunun “hukuk tanımazlıktır” olduğunu savundu.