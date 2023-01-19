Yüzde 65 artış

Güney Kıbrıs’a 2022 yılında ziyaret eden turist sayısının, bir önceki yıla oranla yüzde 65’lik artış göstererek 3 milyon 201 bine ulaştığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum İstatistik Dairesi’nin dün açıkladığı verilere dayanarak, turist sayılarına ilişkin rakamlara yer verdi.

Güney Kıbrıs’a 2021 yılında bir milyon 936 bin 931; 2020’de 631 bin; 2019’da ise 3 milyon 976 bin 777 turistin geldiğini yazan gazete, 2022 yılındaki verilerin, rekorun elde edildiği 2019 yılındaki turist sayısının yüzde 80.5’ine denk geldiğini belirtti.

Gazete 2022 yılının son ayındaki turist sayısının, 96 bin 928 olan 2021 yılının aynı ayına oranla yüzde 13.5 artış göstererek, 110 bin 41’e yükseldiğini yazdı.

2022 Aralık ayındaki turistlerin en fazla, yüzde 24.3’lük orana denk gelen 26 bin 708 yolcu ile Birleşik Krallık’tan geldiğini yazan gazete bunu; 18 bin 801 (yüzde 17.1) ile İsrail; 12 bin 55 (yüzde 11) ile Yunanistan; 9 bin 316 (yüzde 8.5) ile Polonya; 4 bin 976 (yüzde 4.5) ile Almanya’nın takip ettiğini belirtti.

Gazete, yıllık bazda turist geliş sayısının 2022 yılında, bir yıl önceye oranla, yüzde 65’lik bir artış gösterdiğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’a 2022 yılında, 2021 yılına göre, bir milyon 264 bin 149 daha fazla turistin geldiğini belirtti.