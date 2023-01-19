Hangi çağda yaşıyoruz ?

Ömer KADİROĞLU

Vatandaşın elektrik çilesi bir türkü bitmedi. Lefkoşa ve Gazimağusa’ya bağlı bazı köylerde dün akşam saatlerinde yapılan kesinti vatandaşı çileden çıkardı.

Diyalog’a konuşan ve telefonla arayan birçok kişi yetkililere ateş püskürdü. Lefkoşa sakinlerinden Olgun Demirkıran isimli vatandaş, akciğerlerinde sorun olduğunu, belli aralıklarla oksijen alması gerektiğini ancak kesintilerden dolayı cihazı çalıştıramadığı için mağdur olduğunu dile getirdi.

Balıkesir sakinlerinden Hüseyin Aktaş da sürekli yapılan kesintilerden dolayı isyan etti. Çocukların ders çalışamadığını, ısınma sorunu yaşadıklarını ifade eden Aktaş, “Bu çile ne zaman bitecek. 2023 yılına girdik ama ilkel çağları aratmayan bir haldeyiz” diyerek, isyan etti.

Bu arada Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bugün Gazimağusa ve Yeniboğaziçi'ne bağlı bazı bölgelerde 8 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Vatandaşlar ne dedi?

Hilmi Yıldız

“Elektriklerle ilgili bir süredir sıkıntılar yaşanıyor ve kesintilerle karşı karşıyayız. Bu kesintilerden dolayı elektronik cihazlarım bozulursa bunun zararını kim karşılayacak? Eve gidiyoruz sofra hazırlanıyor tam yemeğe oturacağız elektrikler gidiyor. Kızıyorum ve sitem ediyorum. Hele ki evde küçük çocuk varsa ve evi elektrikle ısıtıyorsanız çok daha zor bir durum. Burada ne yapılırsa yapılsın boş iş. Bunun tek çözümü kablo ile Türkiye’den elektriğin adaya ulaşmasıdır.”

Neslihan Nalbantoğlu

“Elektrik kesintileri yapılıyor. Bunun nedenini bilmiyorum ancak bu zamanda elektrik kesintilerinin yaşanmasını doğru bulmuyorum. Elektrik faturamızı düzenli olarak ödüyoruz. Bu yaşanan sorunların çözüm bulmasını istiyoruz. Mademki o koltuklarda oturuyorlar bu sorunu da çözsünler.”

Mustafa Küçük

“Elektrik kesintilerini sıklıkla yaşamaya başladık. En son geçtiğimiz gün sabah 06.00’da kesildi öğlen 14.00’te geldi. Elektrik faturalarımızı düzenli olarak ödememize kesintilere maruz kalıyoruz. Bu noktada beklentim yaşanan bu kesinti sorununun çözülmesi ve kurumun halka daha iyi hizmet vermesidir.”

Bayram Ali Çavuşoğlu

“Elektrik kesintileri yaşıyoruz ve bu durum bizleri usandırdı. Her gün bir saat iki saat elektriksiz kalıyoruz. Elektrik kesintileri nedeniyle elektronik eşyalarımız zarar görüyor. Elektrik faturamı düzenli olarak günü gününe ödüyorum ancak Elektrik Kurumundan aldığım hizmetten memnun değilim. Beklentimiz yaşanan sorunların bir an önce ortadan kaldırılması ve kesintilerin son bulmasıdır.”

Kani Ahmet

“Sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor. Özellikle de kötü hava şartlarında adanın birçok yeri karanlığa gömülüyor. Elektrik faturalarımızı düzenli olarak ödesek de kurumdan aldığımız hizmetten hiç memnun değiliz. Yıllardır yaşanan sorunların çözümü için bir adım atılmadı. Beklentimiz kesintilerin yaşanmaması için gerekli çalışmaların yapılmasıdır.”

Ahmet Keskin

“Son zamanlarda yine elektrik kesintileri yaşanıyor. Günde bir bazen iki kez ne zaman kesileceği belli olmadan kesintiler yapıyorlar. Eşimin uyku apnesi rahatsızlığı var ve bu nedenle makinaya bağlı olarak uyuyor. Elektrikler kesildiği zaman ise eşimin tansiyonu fırlıyor ve hemen uyanıyor. Bu yaşananlar bizlere sıkıntıya neden oluyor. Elektrik faturamızı düzenli olarak ödüyoruz ancak kurumdan aldığımız hizmetten hiç de memnun değiliz. Memleketin hiçbir şeyi düzgün değil ve sıkıntıların ortadan kalkacağına inancım yoktur. Akşam eve geldiğimizde merdivenlerden takılıp düşmeyelim diye ışık açık bırakıyoruz ancak geldiğimizde elektrik olmadığı için karanlıkta yürümeye çalışıyoruz. Güneş enerjisi ile çalışan lamba aldım ve takılıp düşmeyelim diye merdivenleri bununla aydınlatacağım.”

Tolgay Avlamaz

“Her gün günde iki kez uzun süreli elektrik kesintileri yaşıyoruz. Elektrikle kullandığımız cihazlarımız kesintilerinden dolayı bozulma tehlikesiyle karşı karşıya. Elektrik faturamı hiç aksatmadan ödüyorum ve buna rağmen Elektrik Kurumundan aldığım hizmetten memnun değilim. Kış aylarında 2 bin liraya yakın yaz aylarında da 5 bine yakın elektrik faturamı aksatmadan ödüyorum. Bu ülkede sorunlar bitmiyor. Ülkeyi idare edenler oturup sadece ahkam kesiyor.”



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İki bölgede 7 saat kesinti

Gazimağusa ve Yeniboğaziçi'nin de bağlı olduğu orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile yaklaşık 17.00 saatleri arasında 8 saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi. Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, kesintiden, İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Yeni Boğaziçi Köyü’nün bir kısmı, Bedis Plajı, Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva, Cennet ve Ambelia Restaurant Bölgeleri, Lions Garden, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi Bölgesi etkilenecek.