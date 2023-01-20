Zor günde yanımızda

Afet İLBAN

Restore edilen Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Lefke Bölge Müdürlüğü hizmet binasının açılış töreni dün yapıldı. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın beş bölgede bulunan bölge müdürlüklerine Lefke Bölge Müdürlüğü binası da eklendi.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maliye Bakanı Alişan Şan, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Sivil Savunma personeli ve bölge halkı katıldı.

Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşmalar yapıldı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın, ülkede meydana gelmesi muhtemel afet ve acil durumlara karşı her daim hazır olmak, imkan ve kabiliyetlerini geliştirerek, bu durumlara karşı halkın can ve mal güvenliğini korumak ve bu maksatla gerek ulusal gerekse uluslararası gelişmeleri takip ederek, KKTC’nin Afet Yönetimi Sisteminin geliştirilmesi için büyük gayret gösterdiğini kaydetti.

Karaca, yine AFAD Başkanlığı ile koordineli olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nde 1999 yılında meydana gelen Düzce depreminde hayatını kaybedenleri anmak ve toplumda deprem anında uygulanacak doğru hareket tarzının benimsenmesini sağlamak amacıyla 6 ilçede eş zamanlı olarak “Çök, Kapan, Tutun” Tatbikatının gerçekleştirildiğini söyledi.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesi ile birlikte Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın Ankara’da düzenlenen “Türk Devletleri Teşkilatı Afet ve Acil Durum Bakanlar Zirvesi”ne AFAD Başkanlığı tarafından davet edildiğini belirten Karaca, oluşturulması öngörülen “Türk Devletleri Sivil Korunma Mekanizması” müzakerelerine iştirak edildiğini kaydetti. Karaca, eğitim faaliyetlerinin de ara vermeden sürdürüldüğünü söyledi.

Envantere yeni arazöz katılacak

Karaca, Başkanlığın afetlere müdahale imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla bugün hizmete sunulan yangına ilk müdahale aracı yanında 2023 yılı içerisinde bir adet yeni arazözün de envanterlerine katılacağını açıkladı.

Atilla Karaca ayrıca, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi ile iş birliği içerisinde yapılan ancak pandemi nedeniyle zorunlu olarak ara verilen Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunlarını bu yıl ulusal düzeyde yeniden hayata geçirerek, ilerleyen yıllarda tekrar uluslararası seviyeye taşımayı planladıklarını kaydetti.

Bu yapısal gelişmelerin açılışı yapılan Lefke Bölge Müdürlüğü ile devam ettiğini ifade eden Karaca, Sivil Savunma Lefke Bölge Müdürlüğü’nün ilk olarak 1 Ağustos 1976 tarihinde kurulduğunu hatırlattı. 17 Kasım 2005 tarihine kadar faaliyetlerini sürdüren bölge müdürlüğünün isminin bu tarihte Güzelyurt’un ilçe olması ile birlikte Güzelyurt Bölge Müdürlüğü olarak değiştirildiğini belirtti.

Aykın: Lefke büyük bir öneme sahip

Sivil Savunma Lefke Bölge Müdürü Sevgi Aykın da Kıbrıs Türk mücadele tarihinde Lefke’nin büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, Lefke Sancaktarlığının mücahitlerinin yıllarca kısıtlı imkanlarla sivil halkı korumak için görev yaptığını anlattı.

Lefke Sancaktarlığının 1976 yılında şu anda bulunan yerde, Sivil Savunma Lefke Bölge Müdürlüğü’nü kurarak, bölge halkına hizmet verdiğini ifade eden Aykın, Bölge Müdürlüğünde görev yapanların müdürlüğün bugünkü temel taşlarını oluşturduğunu kaydetti.

İlk Sivil Savunma Lefke Bölge Müdürü merhum komutan Ali Bilgi’yi de anan Sevgi Aykın, Lefke’nin ilçe olmasıyla birlikte 6’ncı Sivil Savunma Bölge Müdürlüğünün kurulması çalışmalarının başlatıldığını ve tadilat çalışmalarının kısa sürede tamamlandığını söyledi.

Konuşmaların ardından katkılarından dolayı Capiton Construction Direktörü Tekin Arhun’a, Sevgi Aykın tarafından plaket takdim edildi.

Daha sonra protokolün katılımıyla kurdele kesilerek, Lefke Bölge Müdürlüğü binası hizmete açıldı. Açılışta, Arama Kurtarma Sergisi de gezildi.