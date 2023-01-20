Temaslarda bulunmak üzere Ankara’da bulunan Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü.

Toplantıya Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, Komite üyesi UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu, Fırtına Karanfil ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı’nın yanı sıra, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve 3. Sekreter/Muavin Konsolos Enver Ethemer katıldı. Toplantıya ayrıca Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Konya Milletvekili Orhan Erdem ve Dostluk Grubu üyesi Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ile Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Meclisi’nin TBMM nezdinde çok özel bir yere sahip olduğunu belirterek “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çok farklı görüşler ve anlaşmazlıklar olmasına rağmen, Kıbrıs konusunda tam bir fikir birliği vardır” dedi.

Şentop, Kıbrıs’taki gelişmeleri de yakından takip ettiğini belirtti ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki ayrı halkın eşit egemenliğine dayalı, iki devletli çözüm modeline olan desteğini teyit etti.

Şentop sözlerine şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda ‘KKTC’yi tanıyın’ çağrısı çok kuvvetli bir çağrıdır. Bizler de TBMM olarak tüm uluslararası platformlarda muhataplarımıza hatırlatıp, KKTC’nin tanınma zamanı geldi diyoruz”.



Öztürk: KKTC ve Türkiye tek ses olmalıdır

Şentop’un konuşmasının ardından söz alan Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çok önemli mesafeler kat ettiğini belirterek “Güçlü Türkiye demek güçlü KKTC demek” şeklinde konuştu.

Öztürk konuşmasında şunlara değindi:

“Türkiye, ezelden beri Kıbrıs Türklerinin yanında olmuş, desteklerini hiçbir zaman esirgememiştir. Dolayısıyla, KKTC ve Türkiye tek ses olmalıdır.”



KKTC heyeti onuruna yemek

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AKP Milletvekili Orhan Erdem, Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi onuruna Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) öğle yemeği verdi.

