Altınova yasta

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa-İskele anayolu üzerinde, Salamis Otel yakınlarında dün sabaha karşı meydana gelen trafik kazası sonucu ağır yaralanan 26 yaşındaki Tahsin Tilki yaşamını yitirdi. Kaza, Tahsin Tilki’nin direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla yolun solundan çıkması ve reklam panosuna çarpması sonucu gerçekleşti. Ağır yaralanan Tahsin Tilki, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öğleye doğru yaşamını yitirdi

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza dün saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki PE 849 plakalı aracı ile Gazimağusa’dan İskele istikametine doğru seyreden Tahsin Tilki, Salamis Otel Çemberi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı. Reklam panosuna çarparak durabilen araç içerisinde ağır yaralanan Tahsin Tilki, olay yerine çağrılan ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan talihsiz genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve dün saat 11.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Altınova’da yaşayan talihsiz gencin ölümü başta ailesi olmak üzere tüm köyü kahretti. Köyünde ve arkadaş çevresinde sevilen biri olan Tahsin Tilki’nin, otel çalışanı olduğu öğrenildi. Talihsiz gencin cenazesi, yapılacak olan otopsinin ardından toprağa verilecek.