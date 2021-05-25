3 ay bekleyecek

Suna ERDEN

Lefkoşa’da akrabası olan 11 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan 62 yaşındaki Türkmenistan uyruklu B.H. (E) hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, soruşturmanın devam ettiği ancak geri kalan kısmına etki edemeyeceği belirtildi. Çocuk psikoloğundan rapor beklendiği açıklanırken, zanlı yargılanmak üzere 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Duruşmada olayı aktaran polis, 2021 yılı Nisan ayı içerisinde zanlının ikametgâhı içerisinde akrabası olan ve aynı yerde kalan 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Polis, 11 yaşındaki kızın ailesinin 12 Mayıs tarihinde adli şubeye gelerek, zanlının çocuğun kıyafetlerini çıkardığına cinsel organına temas ettiğine ve öptüğüne dair şikâyetçi olduğunu açıkladı.



Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2021, 10:00

Polis, şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının aynı gün tutuklanarak hücreye konduğunu söyledi.Mesele ile ilgili olarak ailenin ifadelerinin temin edildiğini kaydeden polis, cinsel saldırı iddialarının araştırıldığını açıkladı. Polis, ayrıca zanlının da ifade verdiğini; bazı beyanlarda bulunduğunu belirterek, bu yönde de araştırma yaptıklarını söyledi.Polis memuru, çocuğun psikolojik muayeneden geçirildiğini, Sosyal Hizmetler Dairesi’nden rapor beklendiğini belirtti.Polis, soruşturmanın devam edeceğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.Talebi değerlendiren mahkeme, hakkında çocuğun cinsel istismarı suçlamasıyla soruşturma yürütülen zanlının yargılanmak üzere 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.