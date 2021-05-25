‘Yapmadım’ diyor

Suna ERDEN

Girne’de yaşandığı iddia edilen olayda B.A. (E-45) isimli zanlı eski nişanlısına tecavüz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının eski nişanlısını önce darp ettiği, ardından cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi.

F.T. isimli kadının evden kaçarak bir arkadaşına sığındığı, zanlının 343 promil alkolün etkisi altında eski nişanlısını takip ettiği kaydedildi. Zanlının kadını sığındığı evde rahatsız etmeye devam ettiği açıklandı.



Soruşturmayı yapan polis, olayın önceki gece saat 23.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.Polis, zanlının Girne’de kendi ikametgâhı içerisinde eski nişanlısını önce darp ettiğini, ardından tecavüzde bulunduğunu ifade etti. F.T.’nin bir fırsatını bulup evden kaçtığını, Alsancak’ta bir arkadaşının yanına gittiğini kaydeden polis, zanlının 343 promil alkolün etkisi altındayken, eski nişanlısının gittiği evin önüne gittiğini ve taşkınlık yaptığını söyledi.

3 gün hücrede kalacak

Polis, zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını belirtti. Alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirten polis, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz hakkı verilen zanlı ise tecavüz ve darp suçlamalarını kabul etmediğini söyledi.

Mahkeme aktarılan olguları değerlendirdikten sonra zanlı hakkında talep edilen süreyi onayladı.