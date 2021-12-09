3 ay içinde yargılanacak

Suna ERDEN

Lefkoşa’da narkotik ekiplerinin düzenlediği Çıkmaz Sokak operasyonunda 3 silah ve iki tür uyuşturucuyla yakalanan Mehmet Aslantekin dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, 1 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen Çıkmaz Sokak operasyonu kapsamında zanlının Lefkoşa’daki evinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada yatak odasındaki kilitli kasa içinde 9 mm çapında 3 adet silah ve 26 adet canlı mermi bulunduğunu açıkladı. Polis memuru, mutfakta ise iki ayrı poşet içinde 25 gram kokain ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan cam nargile ve hassas terazi ele geçirdiklerini söyledi.

Polis, zanlının kullanımındaki araçta da şeffaf naylona sarılı 10 gram ağırlığında hintkeneviri, cam pipo ile küçük hassas terazinin bulunduğunu belirtti. Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada 3 adet tabanca, canlı mermiler ve kokaini aranan bir şahıs aracılığı ile KKTC’den alıp, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne götüreceğini beyan ettiğini söyledi. Polis, yine zanlının evinde uyuşturucu madde



Satışından elde edildiğine inanılan 19 bin TL, bin 180 Sterlin 3 bin 500 Euro ve 532 Dolar nakit para bulduklarını da açıkladı.Soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar olduğunu ifade eden polis, zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.Zanlının avukatı ise müvekkilinin akıl sağlığı açsından doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.Mahkeme, zanlının 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.