Hayalleri vardı

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a birkaç ay önce üniversite eğitimi için gelen hazırlık sınıfı öğrencisi 21 yaşındaki Yasemin Yılmaz Girne’de dün sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, 156 miligram alkolün etkisi altında direksiyon başına gelen 24 yaşındaki Adnan Dilim’in Girne girişindeki üst geçit civarında taş duvara çarpması sonucu gerçekleşti. Yılmaz kaza yerinde yaşamını yitirirken, Dilim ağır yaralanarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis; Dilim’in alkol tesiri altında olmasının yanı sıra aşırı süratli olduğunu da açıkladı.

ARUCAD Üniversitesi’nde İngilizce hazırlık sınıfında olan İzmirli Yılmaz’ın ölümü ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün 01.30 sıralarında, Girne-Lefkoşa anayolunun 0-1. kilometreleri arasında, Girne girişindeki üst geçit civarında meydana geldi.



Yönetimindeki HM 659 plakalı araçla çift şeritli yolda, sol şeritte Lefkoşa istikametine doğru seyreden Dilim, aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.Sürücü, yolun doğusundan dışarıya çıkıp su kanalı kenarında bulunan taş duvara çarptıktan sonra sürünerek durabildi.Kaza sonucu HM 659 plakalı araçta yolcu olarak Yasemin Yılmaz aldığı yaralara dayanamayarak kaza yerinde yaşamını yitirdi.Adnan Dilim ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Dilim hakkında dün Girne Kaza Mahkemesi’nden 2 gün tutukluluk emri alındı. Dilim 2 günlük süre içerisinde polis gözetiminde hastanede tutulacak.Zanlı yarın mahkemeye çıkarılacak.