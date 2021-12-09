Hamile olan Lembo koşarak kaçamadı

Suna ERDEN
Akıncılar bölgesinde yasa dışı bir şekilde Güney Kıbrıs’a gitmeye çalışan 7 kişiden Kongo uyruklu 23 yaşındaki Lembo Kiala Kesianne yakalandı. Diğer 6 kişinin polisten kaçmayı başardığı belirtilirken,
6 aylık hamile olan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.
Mahkeme; üniversite öğrencisi olan zanlıyı 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.
Polis, diğer şahısların ise karanlıktan yararlanarak gözden kaybolduklarını açıkladı. Polis, 6 aylık hamile zanlının Güney Kıbrıs’a kaçma olasılığı olduğundan tutuklu yargılanmasını talep etti.
Mahkeme zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.