Hamile olan Lembo koşarak kaçamadı

Suna ERDEN

Akıncılar bölgesinde yasa dışı bir şekilde Güney Kıbrıs’a gitmeye çalışan 7 kişiden Kongo uyruklu 23 yaşındaki Lembo Kiala Kesianne yakalandı. Diğer 6 kişinin polisten kaçmayı başardığı belirtilirken,

6 aylık hamile olan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme; üniversite öğrencisi olan zanlıyı 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.



Polis, 4 Aralık 2021 tarihinde saat 18.20 sıralarında Akıncılar'da trafik ekipleri tarafından yapılan kontrol esnasında Ercan Havaalanı’ndan Akıncılar’a doğru seyir halinde olan 2 araç tespit edildiğini söyledi. Polis, sürücülerin ekipleri görünce 6-7 kişiyi araçtan indirip hızlı bir şekilde Ercan Havalimanı istikametine doğru uzaklaştığını ifade etti. Polis, araçtan indirilen şahısların ise koşarak Güney Kıbrıs’a Kiracıköy istikametine doğru kaçtıkları esnada Lembo Kiala Kesıanne’nin yakalandığını söyledi.Polis, diğer şahısların ise karanlıktan yararlanarak gözden kaybolduklarını açıkladı. Polis, 6 aylık hamile zanlının Güney Kıbrıs’a kaçma olasılığı olduğundan tutuklu yargılanmasını talep etti.Mahkeme zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.