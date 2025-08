3 ayda yargı

Ömer KADİROĞLU

Girne’ye Karaoğlanoğlu'nda Okey Lounge isimli iş yerine düzenlenen silahlı saldırı olayıyla ilgili tutukla-nan ve Türkiye’de birçok suçla anılan Casperler çetesinin üyesi oldukları iddia edilen Enver Sezai Kuv-vetli ve Diyar Öngül’ün ardından suçla bağlantısı tespit edilen Olcak Oksay da yakalandı. Polis; üç zan-lıyı dün sabah Girne’de mahkemeye çıkarırken, Oksay hakkında 3 gün ek tutuklama emri alındı. Enver Sezai Kuvvetli ve Diyar Öngül ise yargılanmak üzere 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi. Duruşmada zanlıların, silahlı saldırıyı düzenleyen tetikçi Gökhan Can Kılınç’a yardım ettiklerine dair itirafta bulundukları açıklandı.

Tetikçiye yardım ettiler

Polis; Enver Sezai Kuvvetli ve Diyar Öngül’ün 5 Temmuz 2025 tarihinde Girne'de meydana gelen "Şid-det Tehdidi ve Elektronik Haberleşme Yasasına Aykırı Hareket" suçlarından tutuklandıklarını söyledi.

Polis; yapılan soruşturma sonucu Enver Sezai Kuvvetli ve Diyar Öngül’ün 20 Haziran 2025 tarihinde, saat 01.24 raddelerinde, Karaoğlanoğlu'nda "Okey Lounge" isimli iş yerine silahlı saldırı düzenleyen Gökhan Can Kılınç’a yardım ettiklerinin belirlendiğini açıkladı.

Polis; zanlıların cep telefonlarında yapılan ilk incelemede Kılınç ile görüntülü görüşmelerinin, para transferlerinin ve olayda kullanılan silahın saklandığı yerin konum bilgilerine ulaşıldığını mahkemeye aktardı.

Polis; zanlıların Gökhan Can Kılınç'a yardımcı olduklarını beyan ettiklerini aktardı.

Polis memuru; zanlı Diyar Öngül'ün cep telefonundan yapılan incelemelerde olay öncesinde bahse konu işletmeye yapılacak olan saldırı ile ilgili bir şahıs ile görüşmesinin videosunun tespit edildiğini açıkladı.

Oksay 3 gün tutuklu

Polis; ayrıca zanlıların kurşunlanan işletmenin videosunun çekilerek azmettirici konumunda bulunan ve aranmakta olan yurt dışındaki şahsa gönderdikleri görüntünün tespit edildiğini kaydetti. Polis; ya-pılan soruşturma sonucu suçla bağlantısı olan Olcak Oksay’ın da tespit edilerek önceki gün tutuklan-dığını kaydetti.

Polis; soruşturmanın Enver Sezai Kuvvetli ve Diyar Öngül’le ilgili kısmının tamamlandığını ifade ederek, zanlıların tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesini talep etti. Polis; zanlı Oksay ile ilgili so-ruşturmanın ise yeni başladığını açıklayarak, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme; Enver Sezai Kuvvetli ve Diyar Öngül’ün 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine, zanlı Oksay’ın ise 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.