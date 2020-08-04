3 çocuk babasıydı

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan kalıpçı ustası Abdurrahman Yumuşak (33) dün gece Gönyeli’deki evinde ölü olarak bulundu.

Aynı inşaatta çalıştığı arkadaşı tarafından ölü bulunan Yumuşak’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Yumuşak’ın eşi ve çocuklarının Kurban Bayramı tatili için Türkiye’ye gittikleri belirtildi.

Arkadaşı buldu

Olay dün saat 23.00 sıralarında Gönyeli’de kenarkuyu Mahallesinde meydana geldi.

İş arkadaşı Abdurrahman Yumuşak’ı evin mutfağında ölü olarak buldu ve polise haber verdi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, hastaneye götürdükleri Yumuşak’ın öldüğünü belirlerken, polis evde inceleme yaptı, emare topladı.

Yumuşak’ın evinin mutfağında kendisini asarak yaşamına son verdiği tespit edilirken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.