Türkiye’de korkutan artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki Coronavirüs salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı.

4 Ağustos Salı gününün tablosuna göre 18 kişi hayatını kaybederken bin 83 vaka tespit edildi.

Önceki gün ise 995 vaka tespit edilmiş ve 19 kişi yaşamını yitirmişti. Bakan Koca, "Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin günlük Coronavirüs tablosunu açıkladı.

Verilere göre 46 bin 249 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 4 milyon 973 bin 466’ya ulaştı.

Dün tespit edilen bin 83 vakayla birlikte toplam vaka sayısı da 234 bin 934’e çıktı. 18 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 5 bin 765’e yükseldi.

Son 24 saatte 994 hastanın toplamda ise 218 bin 491 kişinin iyileştiği duyuruldu.

Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 8,5 ağır hasta sayısı da 583 oldu.

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Koca, yeni hasta sayısındaki yükselmenin ciddi olduğunu vurguladı.

Bakan Koca, mesajında şu ifadeleri kullandı:

* İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin.

* Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz.

* Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var.

